黃偉哲與胞妹各擁政治綠藍 胞弟是軍事專家

（中央社記者陳俊華台北5日電）民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲有個具藍營色彩的名嘴妹妹黃智賢，選舉過程飽受對手攻擊，其實黃偉哲還有個從母姓的弟弟，是淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲。

立法院下預計11日起召開臨時會，處理軍人年金改革等案，預計6月中旬前完成三讀，趕在7月1日與公教年改同步實施。立法院外交及國防委員會4月25日舉行「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會時，蘇紫雲也以軍事專家身分出席，黃偉哲擔心弟弟安危，還特地到場聲援。

當時黃偉哲與蘇紫雲兄弟倆共同受訪，蘇紫雲表示，他認為要用體諒之心，去理解退伍軍人的想法，提供各個民主國家的觀點，立法院是很重要的溝通平台，相信政府會把握機會，做最好的溝通，在財務可容許的最大範圍，給退伍軍人最好的條件、待遇。