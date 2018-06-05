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娛樂

《與神同行：最終審判》8月來襲　陰間使者新樣貌曝光！

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/05 13:30
▲《與神同行：最終審判》八月上映。（圖／采昌國際多媒體、Naver , 2018.6.5）
▲《與神同行：最終審判》八月上映。（圖／采昌國際多媒體、Naver , 2018.6.5）

南韓夯片《與神同行》續集《與神同行：最終審判》日前宣布暑假8月8日正式在台上映，今（5）日前導海報與韓國同步釋出，三位陰間使者河正宇、朱智勛、金香起帥氣再現，嚴肅神情配上地獄之火背景，讓人好奇三人帶領亡者的審判後續將要如何繼續發展下去。值得一提的是，前作曾幫都暻秀正名為「都敬秀」，隨著本片前導海報釋出，韓方同時將三位男演員朱智勛、馬東石、金東旭的漢字寫法作出正名。

隨著前作男主角車太鉉投胎轉世，續集中，演員陣容將加入曾在《屍速列車》中一拳擊飛喪屍的「地表最強老公」馬東石；他在前作最後的客串讓人驚喜萬分，這回將「扶正」成主要角色，讓人好奇他「家神」的精彩表現。除了新角色，三位陰間使者河正宇、朱智勛、金香起帥氣再現，此次在續集中，三人會非常忙碌，不僅將帶領第49位「貴人」金秀鴻進行地獄審判，同時發現人間有一位家神，試圖把早該陽壽已盡的老人強留人間，但為了帶走該名老人，他們開始與家神展開激烈決鬥，而在這個過程之中，三位陰間使者千年以前的前世之謎也將被一一揭開。


▲馬東石加入續集。（圖／采昌國際多媒體 , 2018.6.5）

值得一提的是，隨著今天曝光的前導海報，韓國片商也趁此機會再為三位男演員提出漢字正名。在片中飾演「解怨脈」的朱智勳正名為「朱智勛」，飾演家神「成造神」的馬東錫正名為「馬東石」，飾演「金秀鴻」的金東昱正名為「金東旭」，也請影迷日後改以正確寫法來稱呼三位男星。《與神同行：最終審判》確定於8月8日全台上映。

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男星看牙煞到小護士　真相超爆笑男星強姦少女　戴電子腳鐐將解除

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