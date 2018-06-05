COMPUTEX登場 國外買主人數可望超越去年

陳副總統表示，台灣有科技島的美稱，近年來隨著資訊通訊發展，自動化跟無人化應用使得生產效能大幅提升，在智慧科技發展更擴大人類對科技的想像，從日常生活、能源應用到路燈照明等，提供多樣化解決方案，當中所牽涉到的整合能力，也成為外商投資合作、以及年輕人創業的重要舞台，蘊含無限商機。

中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會主辦的台北國際電腦展，今天在南港展覽館一館舉行開幕典禮，副總統陳建仁、黃志芳、經濟部長沈榮津、台北市電腦商業同業公會理事長童子賢皆出席。

陳副總統指出，政府透過亞洲矽谷計畫，健全創新創業生態系，六都智慧城市的經驗也逐漸擴展到其他縣市，政府也投入新台幣160億元培育AI科研菁英，未來將繼續整合業界學界能量，投入資源，讓台灣持續以科技驚豔全球。

沈榮津說，COMPUTEX是國內最大、世界第二大資通訊專業展覽，台灣資通訊產業擁有完整產業鏈優勢，商品拓銷至世界各國；黃志芳則指出，去年國外參與COMPUTEX的專業人士及買主逾4萬多人，今年預期會突破這個數字，台北市近郊大部分旅館都被訂滿，有些廠商甚至因為場地不夠，還需到旅館包套房來洽談，這對台灣經濟來講也是很好的刺激。

今年COMPUTEX有30國1602家廠商參展，使用5015個攤位，聚焦第五代行動通訊（5G）、區塊鏈、人工智慧（AI）、物聯網（IOT）、創新與新創、電競與虛擬實境等6大主題。並設有創新與新創展區（InnoVEX）、物聯網技術應用展區（SmarTEX）及Apple授權MFI產品區（iStyle）；其中，在InnoVEX部分，共有21國388家新創團隊參展。

COMPUTEX在今天開幕典禮上，也公布科技產品採購指標Best Choice Award年度大獎得主，最終由華碩筆電ZenBook S UX391UA獲得殊榮，由陳副總統親自頒獎。（編輯：楊凱翔）1070605