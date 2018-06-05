科技風向球！COMPUTEX開展　迎AIoT世代到來

COMPUTEX 2018今（5）日正式登場，開幕典禮吸引各國媒體及嘉賓參與，副總統陳建仁、經濟部長沈榮津、台北市副市長林欽榮、歐盟執委會成長總署副總署長Mr. Antti Peltomaki也共襄盛舉。主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，台灣目前正從高科技製造的角色，轉型融入創新與新創元素，COMPUTEX不僅是創造力與想像力發芽茁壯的地方，也是展現具體成果的重要平台。
今年邁入第11屆的2018台北國際電腦展，自6月5日到6月9日期間盛大登場，今年聚焦AI、5G、區塊鏈、IoT物聯網技術運用、創新與新創，以及電競與虛擬實境等6大主題，聚集了來自30個國家、1602家廠商，展區串連世貿一館、三館、南港展覽館一館，以及台北國際會議中心等4個展區，總共使用了5015個攤位，而InnVEX展區也創下21個國家、388家新創團隊參展的紀錄。
黃志芳指出，現在正迎接AIoT（人工智慧結合物聯網）的到來，台灣資通訊產業擁有強大製程與研發能力，一直是COMPUTEX成為全球指標性ICT展覽強大的後盾，COMPUTEX不僅是創造力與想像力發芽茁壯的地方，也是展現具體成果的重要平台，AloT、5G及區塊鏈具備無窮發展潛力，5G加速了AIoT的發展應用，期待加乘效果帶來新一波科技浪潮。
COMPUTEX今年加入了最新議題5G和區塊鏈，同時持續聚焦AI、IoT、創新與新創及電競與虛擬實境等主題，建構多元交流、展示平台；其中，跨界合作的2大國際電競賽事Cooler Master Overclocking及ZOTAC CUP MASTERS，現場電競高手齊聚，持續為今年活定注入熱血與活力。
黃志芳強調，COMPUTEX是創造力與想像力發芽茁壯的地方，也是展現具體成果的重要平台，台灣目前正從高科技製造的角色，轉型融入創新與新創元素，外貿協會肩負實現創新概念的責任，並為台灣新創業者提供整合平台，推向國際舞台。