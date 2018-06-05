科技風向球！COMPUTEX開展　迎AIoT世代到來

COMPUTEX 2018今（5）日正式登場，開幕典禮吸引各國媒體及嘉賓參與，副總統陳建仁、經濟部長沈榮津、台北市副市長林欽榮、歐盟執委會成長總署副總署長Mr. Antti Peltomaki也共襄盛舉。主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，台灣目前正從高科技製造的角色，轉型融入創新與新創元素，COMPUTEX不僅是創造力與想像力發芽茁壯的地方，也是展現具體成果的重要平台。

今年邁入第11屆的2018台北國際電腦展，自6月5日到6月9日期間盛大登場，今年聚焦AI、5G、區塊鏈、IoT物聯網技術運用、創新與新創，以及電競與虛擬實境等6大主題，聚集了來自30個國家、1602家廠商，展區串連世貿一館、三館、南港展覽館一館，以及台北國際會議中心等4個展區，總共使用了5015個攤位，而InnVEX展區也創下21個國家、388家新創團隊參展的紀錄。