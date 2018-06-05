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體感溫度40度 教團籲新北市國中小裝冷氣

中央社2018/06/05 12:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北5日電）新北市教師團體今天表示，天氣酷熱影響學生學習效能，尤其國中小教室普遍沒冷氣，教室內體感溫度可能高達40度，呼籲新北市政府積極研議國中小加裝冷氣的可行性。

新北市教師會和新北市教育人員產業工會今天發布聯合新聞稿表示，現在氣候變遷劇烈，天氣酷熱影響工作效率，更影響學生學習效能，而新北市今年5月也屢創高溫紀錄，但國中小教室卻普遍沒設置冷氣，學生聚集的教室內溫度達攝氏30多度，體感溫度更可能高達40度，嚴重影響學生學習。

新北市教師團體指出，幼兒園、高中、大學都普遍設置冷氣來改善教學環境，唯獨人數最龐大的國中小，卻是最被忽略的一群，有前瞻規劃的政府，早就應該將冷氣列為教室基本設備，設備的經費來源，應該由政府編列預算支應。

為了改善學生學習環境，新北市教師團體認為，不能以學校電路老舊、電容不足或經費不足等理由，成為冷氣需求的阻力，因此，呼籲新北市政府積極研議加裝冷氣的可行性， 在協助學校改善通風環境設備時，把設置冷氣列為優先考慮並逐步裝設。

新北市長朱立倫昨天在議會針對相關問題答詢時表示，並非所有學校都有裝冷氣的需求，市府將秉持使用者付費原則，並以都會區學校及高年級教室作為優先需求考慮，教育局正在評估中；另外，目前市轄國中小裝冷氣設備經費，主要來自家長募款及議員的配合款，市府尚無相關預算編列，將持續調查及評估。（編輯：梁君棣）1070605

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