二十四節氣食譜／四月芒種雨去哪裡了？

今年的6/6（農曆4/23）日為二十四節氣中的「芒種」，是農作物收成與種植的分界點，這個時候稻穀差不多已經開始結穗成「種」了，稻穀結穗會吐出細芒，這也是「芒種」節氣名的由來。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）不知道各位有沒有聽過俗諺「四月芒種雨、五月無乾土、六月火燒埔」？農曆四月底入梅，梅雨季開始，一直到五月下旬都是陰雨綿綿的天氣，所以才會「無乾土」；但從五月下旬開始，天氣越來越熱，也越來越乾燥，「火燒埔」指的便是炎熱乾燥的天氣。

雖說正常這時節我們看向窗外應該要是細雨紛紛的情景，但氣象局說今年似乎是「空梅」，我們往窗外望去只會被陽光曬得刺眼……若按照正常劇情發展，過了芒種，梅雨季也抵達高峰，降雨量會越來越少，降雨類型從下不停的梅雨轉為夏季午後雷陣雨。

因為天氣越來越炎熱、乾燥，不適合夏季種植的作物產量也會越來越少，但也是有適合在這個時節成長的作物，像是「荷花」就是一個最好例子！最近台南的白河蓮花季正如火如荼舉辦中，在盛暑中看到從河中欣欣向榮往上盛開的荷花以及鮮豔嫩綠的荷葉，感覺周遭溫度都下降2.3度了！

在芒種時節可以吃到許多夏日當令水果，像是清涼又可以退火的西瓜，還有荔枝、芒果、鳳梨等水果，在熱到快融化的天氣中，吃上冰冰涼涼的水果，或是水果剉冰絕對是夏日最享受的事情之一！

這幾天台灣氣溫不斷飆破新高紀錄，大家都不敢外出、整天躲在冷氣房中，但要注意！夏天氣溫升高、濕度增加，若又吹冷氣導致體內的汗排不出體外，這樣反而會讓人感到四肢沉重、精神萎靡，建議大家還是必須適當曬太陽、做運動，才不會中暑、得腮腺炎等疾病喔！

另外，還有句老話說：「汗出不見濕」、「若汗出見濕，乃生痤瘡」，要提醒大家流汗的時候不要馬上洗澡，因為流汗時身體毛孔是張開的，若是一流汗就馬上洗澡，那麼風寒濕氣就會從毛孔進入體內，反而會發生痤瘡等疾病。

大家要注意防曬、多多喝水，想曬太陽、想運動盡量挑清晨或是傍晚進行，免得中暑！保庇NOW關心大家！也希望台灣盡快天降甘霖，水不用多，夠用就好（千萬不要有水災）！也呼籲大家，要愛惜水資源喔！

延伸閱讀（上一個節氣還記得嗎？）：

二十四節氣食譜／小滿記得開除濕機！吃苦當吃補

資料參考（多看多保庇喔！）：

芒種養生

二十四節氣－芒種

維基百科－芒種

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