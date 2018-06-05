名廟打卡／台灣第一香　西港慶安宮

西港慶安宮建立時間傳說可以追溯至鄭成功時期，隨行部隊帶著城隍爺和中壇元帥來到台灣，落腳處正好是鍾靈鯉穴，一開始只是簡單的草寮，除了部隊的兵士祭拜之外，附近的居民也時常祭拜祈求平安順利。大大小小的事情都會來請示神明，神蹟不斷使得香火更加鼎盛。清康熙時期，居民覺得不能讓在讓神明住在草寮裡，且大家在神明的庇佑下平安健康、豐衣足食，已有能力為神明蓋間正式的廟宇。商討之後決定建立廟宇，並且到鹿耳門天后宮迎請媽祖作為主神。這也是為什麼每一科請王隔日，要到鹿耳門天后宮請媽祖的原因。從此將廟命名為慶安宮。

台灣第一香西港香，在六月四日（農曆四月廿一）舉行送王船儀式，宣告活動進入尾聲，六月六日（農曆四月廿三）謝燈篙後，就代表戊戌年香科正式結束，下次得等三年後。為什麼西港慶安宮的香科能被稱做台灣第一香，滿滿的鯉魚裝飾又有什麼意義？

西港慶安宮由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳組成的五角頭共同管理，清道光三年因八份姑媽宮受到水災影響無法舉行科儀，經過各村莊長老請示神明，由神明指定慶安宮接手舉辦，便從當時舉辦至今年戊戌年，已是第66科。也從原有的十三鄉，擴大為九十六鄉，因香境範圍和科儀的特色，而在2009年經行政院文建會評定為國定民俗活動，為國家級重要的無形資產。

西港慶安宮主祀天上聖母媽祖，另外還有城隍境主、關聖帝君、延平郡王、保生大帝、康元帥、辛元帥、范謝將軍、東嶽大帝、地藏王菩薩、十殿閻羅、觀音菩薩、面然（燃）大士、斗姥星君、五斗星君、六十太歲星君、張府天師、普化天尊、王靈天君、玉皇上帝、三官大帝、代天巡狩十二瘟王 、南斗星君 、北斗星君 、馬使爺等。這裡的神像幾乎都和人等身大，加上沒有用壓克力或是安全玻璃罩住，讓信眾近距離的欣賞神像，及藝師雕刻手法。另外神龕上的裝飾彩繪也是難得的用心雕琢，值得遊客細細品味台南廟宇的雅緻。

西港慶安宮也把位在鍾靈鯉穴的好風水，嶄露在廟宇裝飾上，屋頂除了常見的福祿壽三仙之外，一眼望去巨 大的鯉魚雕塑盤踞在廟頂，活靈活現的模樣，讓人看了相當喜愛。當地民眾相信，做生意的人若請鯉魚公回家祭拜，便能財源滾滾生意興隆。已故的統一企業創辦人高清愿先生，接受電視台採訪時，便說在鯉魚公的保佑下，生意蒸蒸日上，事業版圖不斷擴張。使得更多人前來祈請鯉魚公，另外若是要考試也能請鯉魚公保佑狀元及第。每到香科年，除了祈請鯉魚公的人之外，也會將家中的鯉魚公送回西港慶安宮進廠維修充電整理一番，不分年代的鯉魚公放在一起，場面浩大也是香科期間的特色之一。

今年西港香即將圓滿落幕，若有機會到台南西港，請務必來到慶安宮參訪。接受鍾靈鯉穴的能量補充，西港 慶安宮後殿也有鯉魚池供大家祈願，以及享受當地的人文風情。

資料來源：

西港玉勅慶安宮(官方版)

台灣第一香-西港慶安宮

西港慶安宮

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