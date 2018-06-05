NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈羅生門？北市府強調劉奕霆未贈洋酒唐儀靜遭市議員暫停提名？原因曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
保庇

名廟打卡／台灣第一香　西港慶安宮

保庇2018/06/05 12:18
名廟打卡／台灣第一香　西港慶安宮（圖／保庇）
名廟打卡／台灣第一香　西港慶安宮（圖／保庇）

台灣第一香西港香，在六月四日（農曆四月廿一）舉行送王船儀式，宣告活動進入尾聲，六月六日（農曆四月廿三）謝燈篙後，就代表戊戌年香科正式結束，下次得等三年後。為什麼西港慶安宮的香科能被稱做台灣第一香，滿滿的鯉魚裝飾又有什麼意義？

香科期間暫時無法進入正殿祭拜媽祖（圖／林書竹攝）
香科期間暫時無法進入正殿祭拜媽祖（圖／林書竹攝）

西港慶安宮建立時間傳說可以追溯至鄭成功時期，隨行部隊帶著城隍爺和中壇元帥來到台灣，落腳處正好是鍾靈鯉穴，一開始只是簡單的草寮，除了部隊的兵士祭拜之外，附近的居民也時常祭拜祈求平安順利。大大小小的事情都會來請示神明，神蹟不斷使得香火更加鼎盛。清康熙時期，居民覺得不能讓在讓神明住在草寮裡，且大家在神明的庇佑下平安健康、豐衣足食，已有能力為神明蓋間正式的廟宇。商討之後決定建立廟宇，並且到鹿耳門天后宮迎請媽祖作為主神。這也是為什麼每一科請王隔日，要到鹿耳門天后宮請媽祖的原因。從此將廟命名為慶安宮。

西港慶安宮由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳組成的五角頭共同管理，清道光三年因八份姑媽宮受到水災影響無法舉行科儀，經過各村莊長老請示神明，由神明指定慶安宮接手舉辦，便從當時舉辦至今年戊戌年，已是第66科。也從原有的十三鄉，擴大為九十六鄉，因香境範圍和科儀的特色，而在2009年經行政院文建會評定為國定民俗活動，為國家級重要的無形資產。

西港慶安宮主祀天上聖母媽祖，另外還有城隍境主、關聖帝君、延平郡王、保生大帝、康元帥、辛元帥、范謝將軍、東嶽大帝、地藏王菩薩、十殿閻羅、觀音菩薩、面然（燃）大士、斗姥星君、五斗星君、六十太歲星君、張府天師、普化天尊、王靈天君、玉皇上帝、三官大帝、代天巡狩十二瘟王 、南斗星君 、北斗星君 、馬使爺等。這裡的神像幾乎都和人等身大，加上沒有用壓克力或是安全玻璃罩住，讓信眾近距離的欣賞神像，及藝師雕刻手法。另外神龕上的裝飾彩繪也是難得的用心雕琢，值得遊客細細品味台南廟宇的雅緻。

隨行王船的鯉魚公（圖／林書竹攝）
隨行王船的鯉魚公（圖／林書竹攝）

西港慶安宮也把位在鍾靈鯉穴的好風水，嶄露在廟宇裝飾上，屋頂除了常見的福祿壽三仙之外，一眼望去巨 大的鯉魚雕塑盤踞在廟頂，活靈活現的模樣，讓人看了相當喜愛。當地民眾相信，做生意的人若請鯉魚公回家祭拜，便能財源滾滾生意興隆。已故的統一企業創辦人高清愿先生，接受電視台採訪時，便說在鯉魚公的保佑下，生意蒸蒸日上，事業版圖不斷擴張。使得更多人前來祈請鯉魚公，另外若是要考試也能請鯉魚公保佑狀元及第。每到香科年，除了祈請鯉魚公的人之外，也會將家中的鯉魚公送回西港慶安宮進廠維修充電整理一番，不分年代的鯉魚公放在一起，場面浩大也是香科期間的特色之一。

今年西港香即將圓滿落幕，若有機會到台南西港，請務必來到慶安宮參訪。接受鍾靈鯉穴的能量補充，西港 慶安宮後殿也有鯉魚池供大家祈願，以及享受當地的人文風情。

資料來源：

西港玉勅慶安宮(官方版)
台灣第一香-西港慶安宮
西港慶安宮

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字千歲爺天上聖母王爺西港慶安宮西港香鯉魚公
怪談追追追／最陰夜景勝地　...二十四節氣食譜／四月芒種雨...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan