英法聯軍將南海自由航行 陸媒：刷存在感

帕利表示，歐洲已經開始動員更廣泛的力量支持航行自由行動，德國觀察員也已經登上法國的艦船。

她說，法國的一個海上任務編組將會同英國直升機和軍艦下星期訪問新加坡，並將在南海某些地區航行。並指2017年至少有5艘法國軍艦在南海航行。

美國之音5日報導，帕利（Florence Parly）3日在新加坡舉行的香格里拉對話表示，法國和英國軍艦將在南海聯合執行航行自由行動。

（中央社台北5日電）法國國防部長帕利表示，法國和英國軍艦將在南海聯合執行「航行自由行動」，中國大陸鷹派媒體環球時報今天引述學者評論，反譏英法聯軍此舉是在「刷存在感」。

報導指出，法國軍艦在南海執行航行自由行動，是挑戰中國在南海有爭議區域不斷擴大的軍事化，也是在響應美國最近計劃加大在南海的航行自由行動。

英國「每日電訊報」報導，英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）3日也在新加坡表示，英國今年將向亞太地區派出3艘軍艦，向亞太地區航行自由的重要性發出「最強烈信號」。報導指出，英軍此舉是30多年來的首次。

對此，環球時報今天發出題為「來來來，你們的軍艦最好再一起來一次」的報導，引述海南師範大學菲律賓研究中心副主任劉鋒表示，英法加入航行自由行動明顯是一種挑釁行為，南海和英法有什麼關係？況且南海自由航行未受到任何干擾和影響，英法要加入的藉口是無中生有。

劉鋒說，亞太是國際熱點地區，英法發出這種聲音實際是在「刷存在感」。英法此舉表明不甘寂寞，不願喪失「影響力」。

新浪軍事網今天報導，「叫囂要巡航南中國海」的英國飛彈護衛艦蘇瑟蘭號（HMS Sutherland）已經抵達新加坡，威廉森登艦並發表演說。

有大陸網民在微博新聞討論串表示：「英法聯軍又來了，但這裡早已不是大清了!」（編輯：楊昇儒/馮昭）1070605