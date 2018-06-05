揣測川普心意 分析指中美農產出口將獲突破

中央廣電總台國際在線報導稱，美方的聲明釋出信號，也就是基本態度與中方一致，都是要推動雙方貿易磋商繼續往前走，以及北京磋商的重點仍在農業和能源領域。此外，中美貿易戰複雜性、長期性的特點仍未有根本性的改變。

中美日前在北京舉行第三輪經貿談判後，中方立即單方面發表聲明，美方則未有任何表態，引發猜測。不過，美方代表團回國後，白宮於4日做出聲明，中國官媒分析，美方的聲明「簡單而含義豐富」。

（中央社記者周慧盈北京5日電）美國總統川普在中美第3輪經貿磋商後推文點名加拿大、墨西哥和中國多年來對美國農民不公平。陸媒引述分析說，川普其實是暗示，中美將在美國農產品出口上取得突破。

澎湃新聞則引述帶有政治背景的微信公眾號「牛彈琴」表示，除了白宮，川普也發了推文，「都很短很意味深長」。

其中一則推文中，川普公開點名加拿大、墨西哥與中國，指這3國過去15年來的作法對美國農民不公平，在他完成談判後，情況會大大改變，對美國農業及其他產業的巨大貿易壁壘最終將打破，「龐大的貿易逆差不再出現」。

文章分析，川普的推文依然不乏自吹自擂，「依然是把多個國家一鍋燉，但有一種感覺，雖然特朗普（川普）將中國和加拿大、墨西哥放在一起批評，他其實也是在暗示，在美國農產品出口上，中美將取得突破。」

文章認為，這也就是川普還在考慮中美最新的磋商成果，但增加美國優質農產品出口，「應該是大概率事情」。

不過，文章指出，由於川普的「不按套路出牌」，中國對貿易戰還是必須要有充分的心理準備。

白宮4日就新一輪中美經貿磋商發表聲明說，美中代表團這次在北京進行了系列會晤，聚焦透過促進農產品和能源對中出口便利化來滿足中國日益成長的消費需求，削減美國貿易逆差、提振美國經濟成長、增加美國就業。

白宮說，美方代表團官員向中方轉達了川普的明確目標（clear goal），以期實現兩國貿易關係公平化。美方代表團將報告磋商情況，以得到繼續向前推進這一目標的路徑指示。（編輯：楊昇儒）1070605