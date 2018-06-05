雙腳莫名燒熱感 竟是靜脈曲張引發

（中央社記者郝雪卿台中5日電）彰化鹿港國寶級捏麵人大師施教鏞近年左腳出現明顯蚯蚓狀浮腳筋，而且有莫名燒熱感，中山醫學大學附設醫院醫師林子鈞今天表示，診斷後是靜脈曲張引發，經採注射療法後改善。
67歲的施教鏞上午來到中山醫學大學附設醫院大慶院區，他表示，捏麵人的手藝是家傳4代，從小跟著父親跑江湖，至少已從事捏麵人60年，工作時常常一站就是3、4個小時不動，近兩三年來，雙腳常常感覺莫名燒熱感，左腳更是明顯，還常常癢的抓破皮，因為害怕開刀，於是經友人介紹到中山醫大附醫求診。
中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞表示，靜脈曲張是因雙腳靜脈的瓣膜缺損造成循環不良，與長期久坐及久站不動有關，嚴重時會造成浮腫脹痛及潰瘍傷口等。
林子鈞認為，多數靜脈曲張病人與體質遺傳、工作久站或是女性懷孕有關，但不少病人因為傳統治療需要開刀而不想就醫，常常拖到病情嚴重時才求診，像施教鏞就診時，左腳呈現明顯蚯蚓狀浮腳筋，且長期受腫脹及反覆性濕疹傷口困擾，經診斷為嚴重靜脈曲張所致。
林子鈞指出，中山醫大附醫引進超音波導引注射治療，將藥物注射入血管，可明顯改善患者靜脈曲張，施教鏞經注射治療合併穿彈性襪1週後即改善腫脹及浮腳筋症狀。
林子鈞強調，靜脈曲張輕則酸腫、脹痛、抽筋，嚴重時除了會因雙下肢循環不良造成皮膚色素沉澱、硬化破皮、發炎濕疹等，有時還會併發蜂窩性組織炎、傷口感染，甚至生命危險等。（編輯：劉政權）1070605