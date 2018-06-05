雙腳莫名燒熱感 竟是靜脈曲張引發

（中央社記者郝雪卿台中5日電）彰化鹿港國寶級捏麵人大師施教鏞近年左腳出現明顯蚯蚓狀浮腳筋，而且有莫名燒熱感，中山醫學大學附設醫院醫師林子鈞今天表示，診斷後是靜脈曲張引發，經採注射療法後改善。

67歲的施教鏞上午來到中山醫學大學附設醫院大慶院區，他表示，捏麵人的手藝是家傳4代，從小跟著父親跑江湖，至少已從事捏麵人60年，工作時常常一站就是3、4個小時不動，近兩三年來，雙腳常常感覺莫名燒熱感，左腳更是明顯，還常常癢的抓破皮，因為害怕開刀，於是經友人介紹到中山醫大附醫求診。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞表示，靜脈曲張是因雙腳靜脈的瓣膜缺損造成循環不良，與長期久坐及久站不動有關，嚴重時會造成浮腫脹痛及潰瘍傷口等。