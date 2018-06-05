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小股東感性謝貢獻　張忠謀致意全場鼓掌近1分鐘

記者許家禎／新竹報導2018/06/05 13:27
▲台積電創辦人張忠謀對全場股東說，過去30年是他人生中最興奮最愉快的一段，感謝大家給他機會，讓他有機會帶領台積電往前邁進。（圖／記者許家禎攝，2018.6.5）
▲台積電創辦人張忠謀對全場股東說，過去30年是他人生中最興奮最愉快的一段，感謝大家給他機會，讓他有機會帶領台積電往前邁進。（圖／記者許家禎攝，2018.6.5）

台積電股東會今（5）日登場，由於是董事長張忠謀退休前最後一次主持股東會，因此粉絲股東們擠爆會場，想要一睹張忠謀的風采，不僅接駁車爆量、會場內連走道都坐滿人，會場外還另外設置轉播區。會上，股東們輪番致詞、上台獻花感謝張忠謀對台積電與台灣的貢獻，張忠謀最後也向股東們致意，說在台積電工作是很興奮、愉快的一段，全場響起熱烈掌聲長達近１分鐘。

台積電一年一度股東會登場，一早現場就擠滿來自各地的股東，大家都想爭睹張忠謀的風采。有股東發言說自己從1987年加入公司，30來跟著張忠謀從工研院到台積電，感謝提供優質的工作，可以成長歷練，生活不虞匱乏之外，也能夠行有餘力幫助別人，他很樂在工作也心存感激。

還有股東說，雖然已經不在台積電工作，但是因為有豐厚的配息，當了非常快樂的股東。另外，在公司也學到誠信價值觀，對自己與家人非常受用。職業股東黃雪芬也盛裝出席，笑說洋裝是她出席所有股東會衣服中尺度最大的「誠意十足」，他稱讚張忠謀帶領的經營團隊，讓業績蒸蒸日上。至於張忠謀退休後，股東們對台積電還有沒有信心？

有股東說，當然有信心，因為之前他交棒過一次，雖然失利了但因為有過一次經驗，相信這次他一定是準備好了才接班的。不過，也有股東擔心張忠謀之前說，國際情勢有著不確定因素，以「前所未見」來形容，所以也擔心連帶影響台積電的表現，不過擔心歸擔心，最終仍相信未來公司會穩定成長。

最後張忠謀對全場股東說，過去30年是他人生中最興奮最愉快的一段，感謝大家給他機會，讓他有機會帶領台積電往前邁進。語畢現場響起熱烈掌聲，張忠謀也數度舉起手回應，現場掌聲持續近1分鐘之久。

 

關鍵字台積電張忠謀退休股東小股東
國際電腦展開跑　迎接AIoT世代張忠謀裸退　風騷60年很夠了

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