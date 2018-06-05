積體電路出口屢創新高 平均年增8.9%

（中央社記者廖禹揚台北5日電）經濟部今天公布積體電路出口統計，自2011年至2017年出口額屢創新高，平均年增8.9%，去年占總出口比重近3成，在各主要市場市占率也都高居第一。

受惠於行動裝置普及與規格不斷升級，物聯網、車用電子籍高速運算等新興運用擴增，台灣積體電路出口額至去年已增至923億美元，在總出口額占比達29.1%；而在積體電路製造業中，台灣以晶圓代工為主，去年產值占比達8成，DRAM則以11.2%次之。

根據市場研究機構IC insights統計，全球晶圓代工去年營收623.1億美元，台積電營收則為321.6億美元，市占率高達51.6%，排名第二的格羅方德（GlobalFoundries）占比僅9.7%，顯示台灣晶圓代工在全球市場具有相當競爭力。