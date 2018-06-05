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中央社

奪命一瞬間 近年最致命火山爆發事件

中央社2018/06/05 13:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎4日綜合外電報導）瓜地馬拉火峰火山（Fuego）昨天噴發，至少65人罹難。以下是法新社整理過去25年來最致命的火山爆發事件：

● 2014年9月：日本御嶽山

日本長野縣御嶽山突然爆發，造成60多人喪生，是日本近90年來最慘烈的一次。海拔3067公尺的御嶽山無預警爆發時，山裡滿是登山客。

● 2014年2月：印尼西納彭火山

印尼蘇門答臘（Sumatra Island）西納彭火山（Mount Sinabung）休眠400年後出現噴發活動，5個月後大爆發，島上至少16人身亡。2016年時，西納彭火山再度噴發，村莊燒毀、農地焚壞，並有7人喪命。

● 2010年：印尼梅拉比火山

世界上最危險火山之一的梅拉比火山（MountMerapi）在人口稠密的爪哇島（Java Island）中部爆發，威力是1872年來最強的一次，造成300多人罹難，約28萬人遭撤離。

● 2002年：剛果民主共和國尼拉貢戈火山

剛果民主共和國東部的尼拉貢戈火山（MountNyiragongo）噴發，摧毀果瑪（Goma）城中及數個住宅區，奪走超過100條人命。

● 1999年：祕魯

祕魯一座火山突然噴發引發土石流，首都利馬東北方5座安地斯山脈（Andean）村莊遭掩埋，至少34人下落不明。

● 1997年：蒙哲臘

英國殖民地小島蒙哲臘（Montserrat）首府普利茅斯（Plymouth）的火山爆發，引發巨石崩落和火山灰雲，20人罹難或下落不明，普利茅斯更從此自地圖上消失。

● 1996年：菲律賓

菲律賓民答那峨島（Mindanao Island）南方的派克火山（Parker）火山口陷落，至少70人死亡、另30人失蹤。首都馬尼拉以北80公里的皮納土波火山（MountPinatubo）1991年爆發，造成800多人罹難。

● 史上最致命：

印尼喀拉喀托火山（Krakatoa）1883年的大爆發被視為史上最慘重，噴發的灰燼、石礫和煙霧直竄雲霄，高度達20多公里，使地面陷入一片漆黑，更引發全球有感的強大龍捲風，超過3萬6000人死於這場災難。

史上最著名的火山爆發事件發生在西元79年，坐落當今義大利地區的維蘇威火山（Mount Vesuvius）噴發，摧毀3座城鎮，總人口估計減少10%。（譯者：梁元齡/核稿：劉文瑜）1070605

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