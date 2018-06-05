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中央社

印度軍方：軍艦在公海上遭中國偵蒐

中央社2018/06/05 13:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里5日專電）印度軍方高層指控，印度海軍3艘艦艇5月25日結束與越南海軍的5天聯合軍演後，在公海上遭中國軍艦尾隨，且進行電子參數偵蒐。

印度匿蹤巡防艦「薩雅德里」號（INS Sahyadri）、反潛飛彈巡邏艦「格莫爾達」號（INS Kamorta）和補給艦「夏克提」號（INS Shakti）21日抵達越南峴港（Danang），與越南海軍展開5天聯合軍演。

「今日印度」（India Today）今天引述高階軍官的消息說，印度海軍上述3艘艦艇離開越南，在國際海域和公海航行時，遭到中國軍艦尾隨，印艦立刻測知，採取迴避措施。

這名軍官指出，中國尾隨印度海軍艦艇是試圖窺探和蒐集印度軍艦的電子特徵等相關數據資料，以便更快識別印度的各型軍艦。

稍早時，印度安全機構發出警告，中國已在西藏自治區部署偵察機，用來偵察印度最近模擬與巴基斯坦和中國兩面作戰的「天威」（Gagan Shakti）演習。

印度空軍在為期兩週的「天威」演習中，在面對中國的東線模擬戰鬥，把戰機分散在各基地，測試戰機躲開威脅的能力。

雖然印度與中國緊張的關係最近稍見緩和，但由於領土和其他爭議仍然未解，雙方軍隊仍持續偵察、收集對方的各種資料。（編輯：屈享平）1070605

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