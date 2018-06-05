宜蘭擬停辦興中國中 學生家長哽咽盼續辦

國民黨立委柯志恩上午在立法院召開「公校被停止辦學，教育部該如監督」公聽會。她表示，少子化衝擊，未來學校轉型合併在所難免，但停辦的標準為何，辦學成本應否作為停止辦學的理由？興中國中的案例是否成為仿效對象，盼透過公聽會討論，勿使教育成為財政精打細算下的犧牲品。

擋不住少子女化衝擊，宜蘭縣政府預定在明年停辦已經有47年歷史的興中國中，希望妥善整合教育資源。

與會的興中國中家長代表楊曉鈴表示，她的孩子目前就讀國一，是慢飛天使，當初曾評估讓孩子去大學校上課，但最後因上課路程等因素而作罷，且目前同學也都已認識她的孩子，也會包容，未來若到大學校，她要如何告訴其他小朋友要多包容她的孩子。

興中國中家長代表官慧珍哽咽表示，所有家長、老師都不知道要被停辦，孩子的受教權被剝奪，他們該怎麼辦，她跟其他家長只是想讓小孩都有公平安定的受教權，希望可讓學校繼續辦下去。

全國教師工會總聯合會前秘書長羅德水表示，停辦學校程序應由下而上討論，提出周全的安置計畫，但宜蘭縣停辦興中國中，卻是由上而下、少數有權者早就決定，完全沒看到以師生權益為首要考量，根本是黑箱作業，一旦確定，將成為其他縣市停辦學校的指標。

與會的宜蘭縣教育局國教輔導員林武聰表示，學生受教權的保障絕對是最重視的一塊，外界有所誤解，目前停辦的規劃還沒有正式啟動，教育處只是針對停辦評估先跟教職員溝通，目前都還在縣府內的作業程序，是否要停辦，最後還是要經過宜蘭縣教育審議委員會決定。

林騰蛟表示，地方政府辦理國中併校或停辦應依地方學校合併或停辦的自治法規及公立國民中小學合併或停辦準則等相關規定，辦理專案評估並召開公聽會，並將結果送所屬教審會審議，審議通過後報送教育部備查，教育部會審慎檢視是否合於程序，以確保學校師生權益。（編輯：李淑華）1070605