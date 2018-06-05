開車撞死妻及律師 法院判賠2700多萬

（中央社記者楊思瑞台南5日電）男子洪當興在去年7月在台南地院開庭後，駕廂型車在法院旁衝撞與他打離婚官司的妻子與律師致死，一審遭判死刑。台南地院今天判決洪當興賠償死者家屬共新台幣2700餘萬元。

44歲的洪當興因與妻子李怡慧感情不睦分居，並向台南地院提起訴訟請求離婚。院方排定於106年7月17日下午在家事調解室進行調解，李怡慧與委任律師黃政雄一起出席。

洪當興在調解離婚成立後，當天下午3時多駕駛自用小貨車經過台南地院旁通道時，發現黃政雄與李怡慧兩人並肩步行，洪當興從兩人後方開車加速衝撞並輾壓而過，導致兩人不治。