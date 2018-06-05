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中央社

開車撞死妻及律師 法院判賠2700多萬

中央社2018/06/05 13:20
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）男子洪當興在去年7月在台南地院開庭後，駕廂型車在法院旁衝撞與他打離婚官司的妻子與律師致死，一審遭判死刑。台南地院今天判決洪當興賠償死者家屬共新台幣2700餘萬元。

44歲的洪當興因與妻子李怡慧感情不睦分居，並向台南地院提起訴訟請求離婚。院方排定於106年7月17日下午在家事調解室進行調解，李怡慧與委任律師黃政雄一起出席。

洪當興在調解離婚成立後，當天下午3時多駕駛自用小貨車經過台南地院旁通道時，發現黃政雄與李怡慧兩人並肩步行，洪當興從兩人後方開車加速衝撞並輾壓而過，導致兩人不治。

台南地方法院在今年2月依殺人罪判處洪當興死刑，洪當興已提出上訴。李怡慧的父親及黃政雄的妻子、母親都提起民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，台南地院上午宣判。

判決書表示，李怡慧父親共請求708萬2055元、黃政雄妻子請求1367萬1160元、黃政雄母親請求717萬1元。洪當興對3人請求賠償的項目及金額，沒有任何答辯，同意如數賠償。本於被告的認諾，判處被告敗訴，應如數給付原告請求的金額。

判決指出，洪當興在開庭時陳述，因財產有限，希望盡量賠給被害人。名下有房屋一間，還有貸款需繳納。希望由家人幫忙，將剩餘房屋貸款繳清，並將房屋移轉登記給被害人。但原告的代理人分別表示，原告居住在北部、且遇到這種事情很傷痛，沒有意願承接這間房屋。(編輯:孫承武)1070605

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