〈GIS股東會〉屏下指紋辨識Q3量產 聚焦手機大廠

周賢穎指出，在屏下指紋辨識的布局上目前主要鎖定手機市場，採用超聲波技術，由於手機的外觀設計朝向 18:9 全螢幕，在正面已沒有空間可以放置指紋辨識，很多手機改放到後面，但是客戶反應仍希望是放在前面，這就是屏下指紋辨識的應用市場。

GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長周賢穎會後表示，雖然去年已小量出貨屏下指紋辨識模組，但經過 1 年的技術改進，今年聚焦蘋果、非蘋手機大廠，預計第 3 季量產出貨，他強調，因臉部辨識的技術應用還需要一段時間，各手機廠對屏下指紋辦識興趣很高，今年接受度會增加很多。

他解釋，手機的 3D 臉部辨識從蘋果開始，但在應用上的技術取代指紋辨識還需要一點時間，去年雖有小量出貨給小米手機，但在技術整合上與今年已有一些距離，預期今年在屏下指紋辦識上的接受度會增加很多。

周賢穎分析，在屏下指紋辦識上分成超聲波及光學式觸控兩種，但光學式指紋辨識在不同解析度的有機發光二極體 (OLED) 面板上可能出現干擾，包括手指的乾、濕都可能影響觸控的功能，業成採用的超聲波技術較具有優勢。

他強調，去年屏下指紋辦識已小量出貨，今年第 3 季量產，預計在量的部分將持續放大，目前以手機為主，鎖定所有手機大廠為目標客群，目前有的客戶已經開案，有些還在談，各手機廠的興趣都很高。