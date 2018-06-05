〈台積電股東會〉談中國半導體 張忠謀：未來幾年將明

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (5) 日召開股東會，面對中國大陸急起直追半導體產業發展，董事長張忠謀指出，未來 5-10 年中國大陸半導體產業將有很大的進步，但台積電同時也在往前進，預期中國大陸半導體產業技術，與現在距離台積電的差距將會相當。

張忠謀說，中國大陸是很大的市場，5 年後還是不會超越美國，不過市場規模將會相當大，成長速度也會很快，今年來看主要原因還是受惠加密貨幣需求所帶動，而台積電在加密貨幣的領域中，市占率最高，正好搭上這個需求。

除此，他強調，台積電在中國市場還有其他應用領域布局，中國市場未來確實可快速成長，也會變得很大，不過 5 年內規模還是小於美國，但 10 年後很難說。