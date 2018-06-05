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娛樂

黃鐙輝英文不好「弄出人命」 　改帶兩打保險套仍遭拒絕

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/05 16:08
▲黃鐙輝、曾子余出席高雄啤酒音樂節記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）
▲黃鐙輝、曾子余出席高雄啤酒音樂節記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）

《2018高雄啤酒音樂節》今年邁入第十週年，將於7月6日至8日在高雄登場，喝酒當然少不了下酒菜，黃鐙輝、曾子余遠赴德國慕尼黑，推廣高雄下酒菜料理，此行黃鐙輝帶著妻子一起遊玩，似乎想重溫熱戀感覺，結果黃鐙輝卻說：「回不去了」，笑翻眾人。

今（5）日在記者會上，黃鐙輝跟曾子余聯手介紹好吃的「豬腳」。這一趟去德國工作兼遊玩的行程，兩人都非常興奮，曾子余還為此上網查「紅燈區」行情，黃鐙輝在一旁虧他說：「他很想去，地址、價格，都查得清清楚楚。」曾子余喊冤：「是網站寫得很清楚。」不過價格要600歐元（約2萬多台幣），他馬上打消念頭，覺得享受當地風情就好。


▲黃鐙輝、曾子余遠赴德國，推廣高雄下酒菜。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）

而黃鐙輝帶著老婆萁萁來到德國，趁工作之餘到著名景點走走，被問到有沒有跟老婆「努力」做人？他解釋之前帶老婆去英國玩，結果「弄出人命來。」因為他當時英文不好，不知道保險套的英文，所以就意外受孕成功。而這次來德國，黃鐙輝學聰明，直接從台灣帶保險套，笑稱帶了兩打，但是他說，現在老婆看到他像看到鬼一樣，「只是要上床睡而已，竟然還躲我」。


▲Boxing出席高雄啤酒音樂節記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）


▲動力火車、閻奕格、安那、Boxing出席高雄啤酒音樂節記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）


▲動力火車（左起）、閻奕格、安那、Boxing，將在高雄啤酒音樂節表演。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）

這次啤酒音樂節邀請17組巨星歌手表演，其中「動力火車」、「安那」、「Boxing」、「閻奕格」現身記者會站台。曾拿下金曲新人獎的Boxing，傳授這次入圍金曲新人的閻奕格「拿獎秘訣」，Boxing淡定說：「入圍之後，大家都有希望，沒有特別說，一定要做什麼事。」閻奕格透露，因為入圍金曲獎，父母為此請假，飛來台灣為她加油，她幸福地說：「爸媽就是我的幸運小物。」至於要穿什麼走紅毯，還在與造型師討論。


▲閻奕格走金曲紅毯時，將帶爸媽一起出席。（圖／記者陳明安攝，2018.06.05）

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