川金會歷史定格 新加坡推紀念幣

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）川金會12日在新加坡舉行，新加坡造幣廠今天順勢推出印有象徵美國總統川普與北韓領導人金正恩的握手圖案紀念幣。

即將在12日舉行的川金會全球矚目，新加坡將扮東道主角色。這項會談一波三折，現在起死回生確定舉行，也讓外界期待川金會的會談結果。

新加坡總理李顯龍最近接受媒體採訪指出，美國與北韓選擇在新加坡見面，說明兩國都把新加坡當成朋友，新加坡也是兩國政治上能接受的場地。

身為東道主的新加坡除全力辦妥川金會後勤事宜外，更推出具有歷史紀念意義的川普與金正恩握手圖案的紀念幣。這個紀念幣一面印有美國和北韓國旗、握手姿勢圖案，以及新加坡峰會與2018年6月12日的舉辦日期。