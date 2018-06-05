NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈羅生門？北市府強調劉奕霆未贈洋酒唐儀靜遭市議員暫停提名？原因曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

業成配息每股9元 歷史新高

中央社2018/06/05 13:32
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義苗栗5日電）蘋果觸控面板供應商業成GIS-KY去年每股稅後盈餘（EPS）21.46元，現金股利每股9元，創歷史新高，配股率41.9%。

業成GIS-KY董事長周賢穎今天在股東會後記者會表示，今年下半年仍可望優於上半年，去年谷底在第1、2季，今年上半年也差不多是淡季；客戶拉貨帶動產量真正往上爬坡時點，應是在8月，所有客戶幾乎都集中在8月拉貨。

周賢穎說，從2、3年前手機、平板應用產品殺價競爭之際，已積極拓展利基型產品，包括車載、工控、遊戲機、電子書，避免殺價競爭。

他指出，車載產品很有潛力，雖然市場的量不能和3C產品相比，但車載產品發展除現有的中控板貼合，搭配3D觸控貼合技術的經驗，觸控面板廠的產品貼合技術絕對比車廠自己貼有優勢。

他表示，金屬觸控產品可應用抽油煙機及其他廚具，因產品表面無間隙，可避免油污藏在縫隙。

針對有機發光二極體（OLED）手機新應用，他認為，外掛式觸控產品還是有優勢；除原本在手機、平板電腦的觸控產品應用；去年底跨入筆電模組領域，今年再投入其他類產品，其中包括更大尺寸在液晶顯示器。

他強調，業成目前掌握車載顯示器觸控感應器技術，缺蓋板及特殊應用產品，現正積極開發這些產品，並投入車載顯示器面板鍍膜特殊技術，提升競爭力，車載鍍膜產品預計第3季投產。（編輯：楊凱翔）1070605

張忠謀談退休 寫自傳打橋牌...4台嫌涉印尼運毒案 檢方將...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan