業成配息每股9元 歷史新高

周賢穎說，從2、3年前手機、平板應用產品殺價競爭之際，已積極拓展利基型產品，包括車載、工控、遊戲機、電子書，避免殺價競爭。

業成GIS-KY董事長周賢穎今天在股東會後記者會表示，今年下半年仍可望優於上半年，去年谷底在第1、2季，今年上半年也差不多是淡季；客戶拉貨帶動產量真正往上爬坡時點，應是在8月，所有客戶幾乎都集中在8月拉貨。

他指出，車載產品很有潛力，雖然市場的量不能和3C產品相比，但車載產品發展除現有的中控板貼合，搭配3D觸控貼合技術的經驗，觸控面板廠的產品貼合技術絕對比車廠自己貼有優勢。

他表示，金屬觸控產品可應用抽油煙機及其他廚具，因產品表面無間隙，可避免油污藏在縫隙。

針對有機發光二極體（OLED）手機新應用，他認為，外掛式觸控產品還是有優勢；除原本在手機、平板電腦的觸控產品應用；去年底跨入筆電模組領域，今年再投入其他類產品，其中包括更大尺寸在液晶顯示器。

他強調，業成目前掌握車載顯示器觸控感應器技術，缺蓋板及特殊應用產品，現正積極開發這些產品，並投入車載顯示器面板鍍膜特殊技術，提升競爭力，車載鍍膜產品預計第3季投產。（編輯：楊凱翔）1070605