張忠謀談退休 寫自傳打橋牌跟太太旅遊

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀今天退休。他說，現在起是人生的第4個階段，寫自傳下冊是首要的工作，並且要打橋牌、閱讀、聽音樂、多去音樂會，並跟太太張淑芬旅遊，應該會很忙碌。

張忠謀主持完最後一場台積電股東常會後，他在會後的記者會中說，現在心情很好，他覺得人生是有階段的，現在只是階段性任務完成。

張忠謀表示，他人生第1個階段是離開麻省理工學院(MIT)，當時他抱著決心出去做事，要打造自己的路。

第2階段則是在德州儀器，張忠謀說，當時對半導體貢獻大，在1983年完成階段性任務。第3階段就是台積電階段，若從1985年開始募資計算，至今有33年。