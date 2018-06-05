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中央社

華碩筆電新品齊發 雙螢幕概念機明年上市

中央社2018/06/05 13:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦品牌廠華碩今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表全新ZenBook、VivoBook系列筆電，以及VivoWatch BP保健穿戴裝置，並預告Project Precog雙螢幕概念機明年上市。

華碩董事長施崇棠表示，過去三十多年來，華碩持續不斷地精采創新，每個細節都力求完美，以提供消費者最無與倫比的產品體驗與服務，而隨著科技日新月異，華碩除憑藉既有的卓越設計思維與堅強研發實力，更結合先進的AI（人工智慧）技術，希望能夠協助每位使用者充分發揮無限創意。

華碩今天發表的第一項新產品是ASUS VivoWatchBP，是首款內建華碩健康AI技術的穿戴式血壓監測器。華碩表示，ASUS VivoWatch BP比其他穿戴式血壓監測器體積更小70%、重量更輕50%，電池續航力可長達28天。

第二項發表的華碩新產品是ASUS VivoBook S系列筆記型電腦，採用全新軸承及多彩設計，13吋機種螢幕占比高達89%。另發表ASUS ZenBook S筆記型電腦，搭載第8代英特爾Core i7處理器，並推出紅色限定版。

此外，華碩新推出的ZenBook Pro 15、ZenBookPro 14皆搭載5.5吋Full HD解析度的ScreenPad觸控板，可當成第二螢幕，當開啟Microsoft Word、Excel、PowerPoint以及YouTube等應用程式時，會自動顯示對應工具列，還能與手機同步顯示手機畫面，也能把視窗或已開啟的應用程式拖曳到ScreenPad使用。

華碩今天也正式宣布邀請好萊塢知名女演員蓋兒加朵（Gal Gadot）擔任旗下筆記型電腦、All-in-One一體成型電腦系列產品的品牌大使，可惜蓋兒加朵沒有來到現場，華碩僅播放事前錄好的宣傳影片。

在發表會尾聲，華碩公布名為ASUS ProjectPrecog的概念裝置，為全球首款搭載人工智慧的雙螢幕筆記型電腦，螢幕可顯示虛擬鍵盤，配備智慧觸控、智慧充電等功能，預計2019年上市。（編輯：黃國倫）1070605

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