NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈羅生門？北市府強調劉奕霆未贈洋酒唐儀靜遭市議員暫停提名？原因曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

吳志中將駐法 盼強化台法經貿文化關係

中央社2018/06/05 13:30
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外交部政務次長吳志中將轉任駐法代表。吳志中今天表示，預計7月中旬赴法國就任，未來工作重點包括強化台法經貿、文化方面的合作。

吳志中今天出席外交部「國際青年大使交流計畫」錄取名單公布記者會，會後受訪表示，台灣的外交主要分為邦交國、非邦交國、國際組織三個部分。台灣經濟要繼續繁榮發展，重點在於與非邦交國的關係，邦交國也很重要。

他表示，擔任駐法代表後，重點是強化與法國的關係，尤其是經貿關係。法國是文化大國，也希望加強與法國在文化方面的合作。

此外，吳志中在「國際青年大使交流計畫」錄取名單公布記者會致詞表示，今年錄取的學生都非常傑出，其中包括排灣族學生、英文與泰文流利的新住民第二代等，呈現台灣多元文化。

吳志中表示，錄取的75名學生將在暑假期間進行4週的專業訓練課程，由國際關係專家學者、外交部官員指導集訓。結訓後，將於8月下旬，分成3團訪問新南向目標國家與南太平友邦。

他說，盼藉由國際青年大使計畫，提供青年國際交流的機會，鼓勵他們投入外交工作。外交部將持續推動青年與國際接軌的政策。

外交部表示，今年青年大使訪團將於8月27日至9月5日期間，分別訪問帛琉與菲律賓、索羅門群島與泰國、吐瓦魯與印度。（編輯：李淑華）1070605

川金會歷史定格 新加坡推紀念華碩筆電新品齊發 雙螢幕概...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan