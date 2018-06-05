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張忠謀：江山代有才人出　自己風騷60年很夠了

記者許家禎／新竹報導2018/06/05 13:44
▲張忠謀說江山代有才人出，各領風騷20年，笑說自己已經風騷60年很夠了。（圖／記者許家禎攝，2018.6.5）
▲張忠謀說江山代有才人出，各領風騷20年，笑說自己已經風騷60年很夠了。（圖／記者許家禎攝，2018.6.5）

台積電股東會今（5）日登場，董事長張忠謀退休，股東會後媒體記者會上，有媒體詢問，「有人說沒有張忠謀，台灣經濟就會出問題」。張忠謀說，「不會啦」，江山代有才人出，各領風騷20年，笑說自己已經風騷60年很夠了。他以徐志摩的《再別康橋》說自己「悄悄的來、悄悄的走，揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」。

台積電股東會後董事長張忠謀正式退休，最後他向現場股東們致意，說過去30年是他人生中最興奮最愉快的一段，感謝大家給他機會，讓他有機會帶領台積電往前邁進，語畢全場也響起熱烈掌聲長達近1分鐘。會後，台積電舉行媒體記者會，張忠謀也透露他「剛剛」退休的心情。

有媒體問：「有人說沒有張忠謀，台灣經濟就會出問題，而郭台銘會不會是下一個台灣企業指標人物？」。張忠謀說，「不會出問題啦」，江山代有才人出，各領風騷20年，他說自己已經風騷60幾年，是20年的3倍很夠了。他說，新陳代謝人與企業都是一樣，台灣有很多企業接班人，許多人都很優秀。

還有媒體好奇，雖然張忠謀是裸退，但會不會當工商團體的顧問？張忠謀則回應，退休生活主要以自己喜歡的事為主，除了已經計畫好要去中國大陸打橋牌、也會聽音樂會，而首要任務還是要完成自傳的下半冊，至於會不會當起工商團體的顧問，他笑說這種「打工的事情不做」，要好好享受自己人生的第四階段退休生活。

不過，有機會跟夫人張淑芬出席公益活動嗎？張忠謀說那要太太邀請才可以，但隨後又幽默改口「太太『要求』才出席」。張忠謀還以徐志摩的《再別康橋》形容自己，說自己「悄悄的我走了，正如我悄悄的來，我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」。

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張忠謀謝股東給機會　全場熱烈鼓掌鎖螺絲的人　他帶領關貿網路轉骨

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