4台嫌涉印尼運毒案 檢方將求處死刑

這起案件是由台灣警方及海巡署提供情資，印尼國家緝毒局與印尼海軍於2月7日在巴淡島（Batam）海域攔截偽裝懸掛新加坡國旗，並使用MV Sunrise Glory（日出榮耀）為船名的台灣漁船「順得滿66號」。

（中央社記者周永捷雅加達5日專電）台灣與印尼合作2月在巴淡島海域攔查偽裝的台灣漁船，查獲一公噸安非他命並逮捕船上4名台嫌。全案調查完畢移送檢方，檢方表示將求處4人死刑，4人遭判死機率相當高。

印尼海軍後來在船上搜出41個米袋，裝有1029公斤的安非他命。印尼海軍也搜出至少4個不同國家的國旗和偽造文件，懷疑「順得滿66號」開到不同國家地區的海域，就使用不同的船名和國旗。

印尼國家緝毒局已調查此案完畢，昨天將此案移交給檢方。

承辦此案的檢察長戴迪（Dedi Siswadi）表示，被逮捕的4名台灣嫌犯分別是Chen Chung Nan、Chen ChinTun、Huang Ching An和Hsie Lai Fu。他表示，這4人將會被求處死刑。

戴迪說，檢方支持印尼總統佐科威優先掃蕩毒品犯罪的承諾。

根據印尼過往毒品犯罪案例，涉及一公斤安非他命毒品走私者，往往被判處死刑，「順得滿66號」4名台嫌被印尼法院判處死刑的機率相當高。

雅加達地方法院4月，判處另一起涉及一公噸安非他命走私的8名台灣嫌犯死刑。「順得滿66號」4名台嫌若被判死，近年來遭印尼判死的台灣毒犯將累積增至23人。（編輯：陳惠珍）1070605