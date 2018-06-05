NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈羅生門？北市府強調劉奕霆未贈洋酒唐儀靜遭市議員暫停提名？原因曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

4台嫌涉印尼運毒案 檢方將求處死刑

中央社2018/06/05 13:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者周永捷雅加達5日專電）台灣與印尼合作2月在巴淡島海域攔查偽裝的台灣漁船，查獲一公噸安非他命並逮捕船上4名台嫌。全案調查完畢移送檢方，檢方表示將求處4人死刑，4人遭判死機率相當高。

這起案件是由台灣警方及海巡署提供情資，印尼國家緝毒局與印尼海軍於2月7日在巴淡島（Batam）海域攔截偽裝懸掛新加坡國旗，並使用MV Sunrise Glory（日出榮耀）為船名的台灣漁船「順得滿66號」。

「順得滿66號」船員都來自台灣，印尼當局懷疑這艘漁船意圖冒充新加坡籍船隻。

印尼海軍後來在船上搜出41個米袋，裝有1029公斤的安非他命。印尼海軍也搜出至少4個不同國家的國旗和偽造文件，懷疑「順得滿66號」開到不同國家地區的海域，就使用不同的船名和國旗。

印尼國家緝毒局已調查此案完畢，昨天將此案移交給檢方。

承辦此案的檢察長戴迪（Dedi Siswadi）表示，被逮捕的4名台灣嫌犯分別是Chen Chung Nan、Chen ChinTun、Huang Ching An和Hsie Lai Fu。他表示，這4人將會被求處死刑。

戴迪說，檢方支持印尼總統佐科威優先掃蕩毒品犯罪的承諾。

根據印尼過往毒品犯罪案例，涉及一公斤安非他命毒品走私者，往往被判處死刑，「順得滿66號」4名台嫌被印尼法院判處死刑的機率相當高。

雅加達地方法院4月，判處另一起涉及一公噸安非他命走私的8名台灣嫌犯死刑。「順得滿66號」4名台嫌若被判死，近年來遭印尼判死的台灣毒犯將累積增至23人。（編輯：陳惠珍）1070605

業成配息每股9元 歷史新高美喆-KY每股配息6元 現...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan