美喆-KY每股配息6元 現金殖利率8.66%

（中央社記者潘智義台北5日電）塑膠地板製造大廠美喆國際今天舉行股東常會，決議配發每股新台幣6元現金股利，配發率達80%，依6月4日收盤價格69.3元計算，現金殖利率達8.66%。
美喆-KY 統計，2017年合併營收新台幣36.84億元、稅後淨利為4.95億元，每股稅後盈餘(EPS)達7.49元，營收較2016年成長4.93%，受到匯率及原物料價格波動影響整體獲利表現。
美喆國際董事長陳本源指出，2017年來自歐美客戶的塑膠地板代工訂單持續提升，歐、美營收比重分別為58.35%、20.11%。旗下美喆、普隆兩大自有品牌市占率提升，帶動中國大陸、台灣營收比重較2016年明顯成長至6.16%、5.06%。
陳本源表示，2017年全年毛利率及營業利益率分別達25.27%、14.74%水準，美喆-KY將持續研發新款塑膠地板產品，包括2018年將進一步推出聚丙烯（PP）環保材料、抗菸蒂地磚、柔性地磚等新產品，可望優化整體產品結構，挹注整體獲利表現持續精進。
展望2018年，美喆-KY認為，受惠歐美客戶代工需求持續增加，使得美喆在歐美塑膠地板市占率可望提升；美喆-KY在中國大陸發展自有品牌塑膠地板業務，銷售表現優於預期，今年出貨量可望大幅增加，未來將持續尋求異業結盟、併購等機會，大幅擴大旗下自有品牌市占率。（編輯：李淑華）1070605