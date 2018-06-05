NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈羅生門？北市府強調劉奕霆未贈洋酒唐儀靜遭市議員暫停提名？原因曝光8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美喆-KY每股配息6元 現金殖利率8.66%

中央社2018/06/05 13:40
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北5日電）塑膠地板製造大廠美喆國際今天舉行股東常會，決議配發每股新台幣6元現金股利，配發率達80%，依6月4日收盤價格69.3元計算，現金殖利率達8.66%。

美喆-KY 統計，2017年合併營收新台幣36.84億元、稅後淨利為4.95億元，每股稅後盈餘(EPS)達7.49元，營收較2016年成長4.93%，受到匯率及原物料價格波動影響整體獲利表現。

美喆國際董事長陳本源指出，2017年來自歐美客戶的塑膠地板代工訂單持續提升，歐、美營收比重分別為58.35%、20.11%。旗下美喆、普隆兩大自有品牌市占率提升，帶動中國大陸、台灣營收比重較2016年明顯成長至6.16%、5.06%。

陳本源表示，2017年全年毛利率及營業利益率分別達25.27%、14.74%水準，美喆-KY將持續研發新款塑膠地板產品，包括2018年將進一步推出聚丙烯（PP）環保材料、抗菸蒂地磚、柔性地磚等新產品，可望優化整體產品結構，挹注整體獲利表現持續精進。

展望2018年，美喆-KY認為，受惠歐美客戶代工需求持續增加，使得美喆在歐美塑膠地板市占率可望提升；美喆-KY在中國大陸發展自有品牌塑膠地板業務，銷售表現優於預期，今年出貨量可望大幅增加，未來將持續尋求異業結盟、併購等機會，大幅擴大旗下自有品牌市占率。（編輯：李淑華）1070605

4台嫌涉印尼運毒案 檢方將...物流園區動土 賴清德盼中...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan