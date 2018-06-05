美喆-KY每股配息6元 現金殖利率8.66%

（中央社記者潘智義台北5日電）塑膠地板製造大廠美喆國際今天舉行股東常會，決議配發每股新台幣6元現金股利，配發率達80%，依6月4日收盤價格69.3元計算，現金殖利率達8.66%。

美喆-KY 統計，2017年合併營收新台幣36.84億元、稅後淨利為4.95億元，每股稅後盈餘(EPS)達7.49元，營收較2016年成長4.93%，受到匯率及原物料價格波動影響整體獲利表現。

美喆國際董事長陳本源指出，2017年來自歐美客戶的塑膠地板代工訂單持續提升，歐、美營收比重分別為58.35%、20.11%。旗下美喆、普隆兩大自有品牌市占率提升，帶動中國大陸、台灣營收比重較2016年明顯成長至6.16%、5.06%。