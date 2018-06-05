加拿大台灣人社團 將赴加航總部抗議

路透社報導，加拿大航空執行長羅文斯庫（CalinRovinescu）在IATA年會上表示：「這是一個困難且敏感的決定，我們的態度是配合中國政府要求…我們並不是要表達任何政治立場，航空公司要面對的問題已經夠多了。」

國際航空運輸協會（IATA）年會正在澳洲雪梨召開，今天傳出包括加航在內的多家航空公司，針對中國施壓要求各官網將台灣改列中國一事，各自表明最新立場。

澳洲航空（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，公司決定配合中方要求做出修改，但還需要一些時間。

澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）對澳航的決定表達關切，強調民間業者在一般商務運作上，有不受各國政府政治壓力的自由。

美國航空（American Airlines）在川普政府強力表態支持下，明確拒絕更改官網標示。美國航空執行長派克（Doug Parker）在年會上表示，「公司已收到中國方面通知，但美國政府已就此做出回應，公司決定遵照美國政府指示。現在，這是我們政府和他們政府之間的問題。」

集合大多倫多地區15個台灣人社團的多倫多台灣人社團聯誼會召集人鍾雅澤指出，加航屈服中國壓力，5月14日將官網中的台灣改列為中國，已激怒所有加拿大台灣人，「中國的無理要求不解除，我們會持續為台灣權益抗爭。」

鍾雅澤指出，包括聯誼會在內的眾多台灣僑界團體和個人，紛紛去函加航嚴厲譴責、要求更正，同時也致函加拿大外交部、交通部和國會議員，表達抗議。連日來已有多位國會議員站出來力挺台灣，但寫給加航的信件，全都「石沉大海」。

多倫多台灣人社團聯誼會成員與渥太華、蒙特婁的台灣鄉親為此決定14日上午11時，在加航蒙特婁總部前示威抗議，務必讓加航正視此一打壓台灣事件，不能讓中國予取予求。

鍾雅澤指出，加航更改台灣名稱的叩頭舉動，違反加拿大歷來的中國政策－加拿大從未承認台灣是中國的一部分，1970年10月加拿大與中國建交公報中，中國政府重申「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，加拿大僅表示「注意到中國政府的此一立場」。

他呼籲加拿大政府，面對中國無理施壓加拿大企業，應採取更堅定的立場，像美國政府那樣，扮演企業的後盾。

中國民航局4月24日發函給全球44家航空公司，限期30天將官網中的台灣標示為中國領土。中國官媒在5月25日表示，已有18家航空公司「完成整改」，26家因技術原因申請延期並承諾最晚在7月25日完成。（編輯：屈享平）1070605