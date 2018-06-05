日本茶檢出輻射 食藥署：符合法規標準

對此，衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿回應，政府對於日本食品輸入的立場，是以國人健康為優先考量，持續執行嚴格的管制措施，對於福島、櫪木、群馬、茨城、千葉等5縣產品仍採取暫停輸入管制措施。

綠色消費者基金會和蘋果日報抽檢市售13件日本食品，結果在兩件茶葉中驗出銫-137，雖未超過法規輻射殘留標準，仍遭批邊境查驗破功。

（中央社記者陳葦庭台北5日電）媒體報導，在兩件日本茶葉中驗出銫-137，食藥署今天回應，兩件日本靜岡茶葉檢出皆符合輻射檢測法規標準，對日本輸入台灣的商品仍會加強管制。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，這次媒體報導的兩件日本靜岡茶葉檢出人工核種銫-137，分別為每公斤1.09和2.03貝克，未達每公斤100貝克的限值，符合法規標準。

她說，食藥署自民國100年3月15日起委託行政院原子能委員會核能研究所及輻射偵測中心檢測12萬1563批日本食品，截至今年6月3日的檢驗結果，皆符合政府法規相關規定。

廖姿婷也強調，食藥署對於日本食品輸台的管理措施，會以「加強管制、安全輸入」為宗旨，嚴格執行「管源頭」、「管邊境」、「管市場」措施，確保民眾食用安全。

另外，知名茶葉品牌TWG今天被食藥署公布，今年4月從斯里蘭卡進口6批茶葉，均被驗出農藥賽果培殘留0.07至0.14ppm（百萬分之一濃度），全數退運或銷毀，未流入市面。

廖姿婷說，由於TWG代理商特威茶葉公司自今年2月已連續3個月發生進口茶葉違規，因此，未來將改為逐批查驗。（編輯：梁君棣）1070605