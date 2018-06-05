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台電澎湖頒獎學金 小學到大學957人獲獎

中央社2018/06/05 13:48
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣5日電）台電尖山電廠今天一次大筆發放高達349萬元的獎助學金，澎湖從小學至大學有957位學生獲得，是獎學金金額與人數最為龐大的一次。有獲獎的同學特別製作書畫感恩卡，感謝台電的協助。

尖山電廠廠長歐致誠說，台電今年促進電力發展營運協助金獎助學金、特別助學金，是澎湖離島獎學金金額與人數，最為龐大的一次，期藉由獎助學金來激勵學子努力向上，未來學有所成回饋社會與故鄉。

尖山電廠今天在廠區舉行頒獎，議長劉陳昭玲也出席嘉許得獎學子，全縣近1000位學子獲獎，但學生大多都在上課，因此大部份由校方代表前往受領，僅少部份學子親自前往，分別接受縣府參議蔡有忠、湖西公所秘書許聖章、台電澎湖區處長陳慶平與歐致誠等人頒獎。

獲獎的范姓大學生特別製作一份寫有「十分感謝你們的協助，未來會持續的加油，辛苦你們了」的感恩卡，感謝台電在求學路上的協助；另有獲助學金的呂姓高中應屆畢業生，因已考取海軍志願役，這筆獎助金存起來，作為生活上的零用金。

依尖山電廠提供資料，台電今年促進電力發展營運獎助學金與特別助學金，全澎湖有957位學子獲頒。其中優秀及清寒學子有912位、共獲頒新台幣190萬元；特別助學金部份，高中職與大學組分別有33和12人，合計獲頒獎金159萬元，兩項獎助學金高達349萬元。

台電自民國79年和91年先後開辦優秀清寒獎助學金與「特別助學金」，多年來澎湖離島累計有超過20萬名學子受惠。(編輯:孫承武)1070605

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