台電澎湖頒獎學金 小學到大學957人獲獎

（中央社澎湖縣5日電）台電尖山電廠今天一次大筆發放高達349萬元的獎助學金，澎湖從小學至大學有957位學生獲得，是獎學金金額與人數最為龐大的一次。有獲獎的同學特別製作書畫感恩卡，感謝台電的協助。

尖山電廠廠長歐致誠說，台電今年促進電力發展營運協助金獎助學金、特別助學金，是澎湖離島獎學金金額與人數，最為龐大的一次，期藉由獎助學金來激勵學子努力向上，未來學有所成回饋社會與故鄉。

尖山電廠今天在廠區舉行頒獎，議長劉陳昭玲也出席嘉許得獎學子，全縣近1000位學子獲獎，但學生大多都在上課，因此大部份由校方代表前往受領，僅少部份學子親自前往，分別接受縣府參議蔡有忠、湖西公所秘書許聖章、台電澎湖區處長陳慶平與歐致誠等人頒獎。