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〈GIS股東會〉今年資本支出100億 周賢穎：下半

鉅亨網2018/06/05 13:51
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GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長周賢穎指出，今年上半年已通過資本支出 75 億元，預估全年約達百億元，上半年較淡，下半年的營運將比上半年好，全年成長幅度還要看客戶新品的銷售狀況，預期 8 月後出貨動能將往上爬升。

周賢穎表示，今年的資本支出與去年差不多，上半年的資本支出主要因應下半年的需求，包括新的平板電腦技術、窄邊框設計、製程改善、筆電產品、及外掛式觸控投資等，至於 OLED 部分，在技術上先準備好，整體則要看未來的市場需求來決定產品的進度。

針對外掛式觸控產品的發展，他坦言，外掛式觸控的敏感度及定位精準度具有優勢，OLED 如果是做內嵌式的，在良率上應該還有一些技術需要突破。

周賢穎表示，因應客戶的需求，將進行筆電產能擴充，在筆電模組上目前成都廠月產能約 30 萬片，將擴充至 50-70 萬片，新產能預計自第 3 季陸續開出，主要應用在 11-17 吋的筆電產品。

他指出，今年上下半年的比重約與過去幾年的情況類似，下半年表現將比上半年好，全年 3 則要看客戶新品發表及上市後的情況而定，預估仍將自 8 月開始出貨量將往上爬升。

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