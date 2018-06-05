果農單眼看不清 就診竟是眼中風

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗一名60歲果農修剪果樹時突然感到左眼視力模糊，就診檢查才發現視網膜中央靜脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」。醫師提醒，眼中風不分季節，三高患者尤為高危險群。
苗栗縣為恭紀念醫院今天發表案例指出，這名果農有高血壓病史，到院就診時，左眼視力僅剩眼前15公分依稀看得見手動，無法分辨形狀，眼部電腦斷層可見明顯的黃斑部水腫，血管螢光攝影中，視網膜微血管無灌注，診斷為「缺血型視網膜中央靜脈阻塞」，也就是俗稱的眼中風。
為恭紀念醫院眼科醫師奚道鈞表示，正常的血液供應是維持視網膜細胞正常功能的重要條件，若靜脈血管淤塞病變，失去養分供應，代謝廢物不能及時排走，發生淤塞部位下游的細胞便很可能慢慢死去，不能再修復，從而影響視網膜的功能，破壞視力。
醫師指出，相較於腦中風好發於冬天、日夜溫差大的季節，眼中風病例並無明顯季節性，但有高血壓、高血糖、高血脂的「三高」患者，都是高風險族群；另外，青光眼患者，因眼壓過高，以致視網膜血管阻塞機會比正常人高出許多，也是重要危險因素。
奚道鈞指出，所幸這名果農發現單眼視力模糊迅速就診，經接受眼內注射抗血管內皮細胞生長因子藥物治療，有效抑制視網膜新生血管及黃斑部水腫，並會診內科控制高血壓等宿疾，經過3個月努力，視力由原先的「伸手不見五指」提升至0.6。
他特別呼籲，有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病患者，需定期檢查眼睛，以保護好靈魂之窗。(編輯:孫承武)1070605