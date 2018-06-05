果農單眼看不清 就診竟是眼中風

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗一名60歲果農修剪果樹時突然感到左眼視力模糊，就診檢查才發現視網膜中央靜脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」。醫師提醒，眼中風不分季節，三高患者尤為高危險群。

苗栗縣為恭紀念醫院今天發表案例指出，這名果農有高血壓病史，到院就診時，左眼視力僅剩眼前15公分依稀看得見手動，無法分辨形狀，眼部電腦斷層可見明顯的黃斑部水腫，血管螢光攝影中，視網膜微血管無灌注，診斷為「缺血型視網膜中央靜脈阻塞」，也就是俗稱的眼中風。

為恭紀念醫院眼科醫師奚道鈞表示，正常的血液供應是維持視網膜細胞正常功能的重要條件，若靜脈血管淤塞病變，失去養分供應，代謝廢物不能及時排走，發生淤塞部位下游的細胞便很可能慢慢死去，不能再修復，從而影響視網膜的功能，破壞視力。