廣編／《棒球殿堂》「最強公會決定戰」週末熱血開戰

《棒球殿堂》上市滿週年後，於高雄首次舉辦「最強公會決定戰」，邀請全台最強的公會為了爭奪「最強公會」的榮耀一決勝負。

台灣唯一擬真的CPBL棒球手遊《棒球殿堂》首次舉辦的「最強公會決定戰」2日於高雄熱血開戰。「WDBL超夢棒聯BLUE」公會經過一番熱血奮戰，最後脫穎而出奪得「最強公會」的頭銜。

歷經遊戲內的公會戰系統賽事比拚、球場爭奪搶佔後，官方特別邀請成功攻佔遊戲內各球場的公會參與本次實體比賽，各公會皆派出由5人組成的黃金陣容參賽！比賽採5對5（團體競賽，一隊5人）方式，與對方公會的5名成員，同時進行手動對戰4局制比賽，最終由5戰3勝的公會獲勝。



▲「野球YAKYUU」公會與「WDBL超夢棒聯BLUE」公會率先進行季軍決定賽。（圖／公關照片）



▲「野球YAKYUU」公會與「WDBL超夢棒聯BLUE」公會率先進行季軍決定賽。（圖／公關照片）

「CHANEL」公會透過現場抽籤幸運成為種子隊，「野球YAKYUU」公會與「WDBL超夢棒聯BLUE」公會則先進行季軍決定賽。背負著為公會爭奪勝利、晉級冠亞賽的壓力，雙方公會成員皆以遊戲內所擁有的最強球員卡組成夢幻隊伍參賽！比賽過程上演了各種精彩守備美技和3分全壘打，最終「WDBL超夢棒聯BLUE」公會使出渾身解數最終以3:2驚險獲勝，成功晉級冠亞軍爭奪賽。



▲「WDBL超夢棒聯BLUE」公會成功晉級，「野球YAKYUU」公會則榮獲季軍。（圖／公關照片）



▲官方於中場休息時間也為玩家準備了投球9宮格大考驗。（圖／公關照片）

「WDBL超夢棒聯BLUE」公會緊接著與種子隊「CHANEL」公會進行最終之役冠亞軍爭奪賽！為了爭奪「《棒球殿堂》最強公會」的榮耀，雙方皆抱著必勝的決心奮力一搏。「WDBL超夢棒聯BLUE」公會會長配球模式運用得宜且適時應變，加上強大的火力打擊，順利為公會奪下關鍵性的一勝，最終成功帶領公會成員勇闖取勝，順利抱回冠軍；「CHANEL」公會則榮獲亞軍。



▲「WDBL超夢棒聯BLUE」公會與「CHANEL」公會進行最終的冠亞軍爭奪戰。（圖／公關照片）



▲「WDBL超夢棒聯BLUE」公會與「CHANEL」公會進行最終的冠亞軍爭奪戰。（圖／公關照片）

「WDBL超夢棒聯BLUE」公會會長小瑋表示，「為了參加這次比賽，雖然部分公會成員無法出席比賽，但也會扮演成對手與參賽玩家進行多次的模擬賽，幫助公會成員共同成長。」



▲「CHANEL」公會勇奪「最強公會決定戰」亞軍。（圖／公關照片）



▲「WDBL超夢棒聯BLUE」公會勇奪冠軍，成為《棒球殿堂》「最強公會」！（圖／公關照片）

冠軍公會不僅每人可獲得遊戲內1,000鑽與3,000萬金幣，更在大家的見證下取得「最強公會」的榮耀頭銜，成為《棒球殿堂》首支「最強公會」團隊。