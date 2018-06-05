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中央社

香蕉價格低迷 張花冠媒合通路商採購

中央社2018/06/05 14:01
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）嘉義縣政府協助香蕉產銷調整，陸續媒合通路商及加工業者採購縣內出產的香蕉約400噸，並預計銷往日本，減緩近期香蕉價格低迷現象。

嘉義縣農業處目前已媒合通路採購，品質符合外銷規格者將陸續裝箱出貨，目標暫定300噸，每公斤新台幣14元收購，後續仍符合規格者，將持續合作穩定出貨。

針對加工品部分，嘉義縣政府也媒合中部香蕉加工業者採購，並與義美食品公司洽談採購加工，預估數量為100噸。

農業處統計，嘉義縣今年香蕉種植面積2810公頃，較去年減少45公頃，因以往夏季果品選擇性多，香蕉因在夏季存放不易，被替代性高，造成價格低，近年來，也輔導農民調整產期為秋冬蕉，因此今年果農調節到秋冬蕉比例較去年增加2成。

嘉義縣長張花冠今天表示，因產銷失衡加上香蕉不易存放造成價跌，縣府積極接洽出口貿易商和加工廠，期盼香蕉價格止穩回升，讓蕉農的心血不會白費。

嘉義縣副縣長吳芳銘指出，政府應整合一整套的機制來協助農民，而本周啟動的外銷機制，讓香蕉可以銷往國外，避免投入國內市場影響價格，相信對於香蕉價格提升會有幫助。

張花冠呼籲中央農政單位應正視產銷失衡問題，制定中長期計畫，並做好相關配套措施，不然包含鳳梨、荔枝、火龍果等水果產銷問題也會浮現。（編輯：劉政權）1070605

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