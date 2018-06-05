當毛小孩發現自己到醫院時　啼笑皆非的舉動讓人直呼「

每當毛小孩發現出門是要去可怕的醫院時，總是會出現讓人意想不到的畫面，當然大部分聰明的毛孩會知道要趕快逃離現場，但牠們逃跑時的舉動更讓主人啼笑皆非，尤其常常露出個屁股覺得自己藏的十分隱密，殊不知大家都知道牠藏在裡面，這些超可愛的畫面更被網友蒐集起來，尤其當發現到醫院後，更是「三十六策，走是上計」呀！