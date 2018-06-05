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當毛小孩發現自己到醫院時　啼笑皆非的舉動讓人直呼「

寵毛網2018/06/05 13:52
當毛小孩發現自己到醫院時　啼笑皆非的舉動讓人直呼「好可愛」（圖／寵毛網）
當毛小孩發現自己到醫院時　啼笑皆非的舉動讓人直呼「好可愛」（圖／寵毛網）

每當毛小孩發現出門是要去可怕的醫院時，總是會出現讓人意想不到的畫面，當然大部分聰明的毛孩會知道要趕快逃離現場，但牠們逃跑時的舉動更讓主人啼笑皆非，尤其常常露出個屁股覺得自己藏的十分隱密，殊不知大家都知道牠藏在裡面，這些超可愛的畫面更被網友蒐集起來，尤其當發現到醫院後，更是「三十六策，走是上計」呀！

這條路實在很不對勁，今天不是要該帶我去兜風嗎?該不會是要帶我去那個戴口罩的傢伙那邊。

這條路實在很不對勁，今天不是要該帶我去兜風嗎？該不會是要帶我去那個戴口罩的傢伙那邊。（圖／翻攝自lifebuzz）

你死定了！！！竟然帶我來這條路，晚上有你好看，我今天一定要大在你枕頭上。

你死定了！！！竟然帶我來這條路，晚上有你好看，我今天一定要大在你枕頭上。（圖／翻攝自RACHELSPEAKING）

求求你！這裡超可怕的，快點帶我回家，拜託～！

求求你！這裡超可怕的，快點帶我回家，拜託～！（圖／翻攝自SNORKTORQUEANDPORK）

躲在這就看不到我了吧！

躲在這就看不到我了吧！（圖／翻攝自boredomtherap）

看看我精湛的潛伏技巧，「你看不見我，你看不見我！」（圖／翻攝自boredomtherapy）

我告訴你！這裡沒有貓，快點離開！

我告訴你！這裡沒有貓，快點走開！（圖／翻攝自boredomtherapy.com）

為什麼他們還是看得見我？我我我.....我已經躲起來了呀！

為什麼他們還是看得見我？我我我…..我已經躲起來了呀！（圖／翻攝自prokristenator）

「救狼唷！他要殺我，救命唷～～！」

「救狼唷！他要殺我，救命唷～～！」（圖／翻攝自boredomtherapy）

我想回家，快讓我回家。

我想回家，快讓我回家。（圖／翻攝自JakeFrmStateFarm）

我不相信這樣你還能找到我？

我不相信這樣你還能找到我？（圖／翻攝自boredomtherapy）

大哥！這邊很擠，你別害我們露餡了。

大哥！這邊很擠，你別害我們露餡了。（圖／翻攝自boredomtherapy）

「我好想回家唷！這裡真的好恐怖，我的手都不能動了！」（圖／翻攝自boredomtherapy）

借我躲一下唷！不要告訴他們我在這。

借我躲一下唷！不要告訴他們我在這。（圖／翻攝自uhmerikin）

「答應我！下次不要再帶我來這可怕的地方了！」（圖／翻攝自boredomtherapy）

雖然醫院真的超可怕的，但還是要定期為毛小孩們做身體健康檢查呀！跟毛小孩加油！不要怕～（ＸＤ）！！！

延伸閱讀

以為出門去玩玩　得知是去醫院時月月們大崩潰！

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字毛小孩看醫生逃跑醫院
小狗脖子綁鐵盒濕淋淋坐路邊...

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