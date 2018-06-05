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中央社

牧德股價衝鋒 盤中登500元俱樂部

中央社2018/06/05 14:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北5日電）光學檢測設備廠牧德5月營收已連第13個月創單月營收新高，今天股價開高震盪，盤中一度觸及504元歷史高點，首登500元俱樂部，但不敵獲利了結賣壓，終場收在483.5元。

牧德5月營收新台幣2.52億元，已連第13個月創下單月營收歷史新高，5月營收月增19.83%，年增165%，累計1至5月營收10.28 億元，年增147%。

從2017年1月起，牧德連續17個月月增率皆為正成長，牧德表示，市場認為牧德首季營收成長是受惠軟板急單，是錯誤傳聞，過去成長動能乃是五箭發酵之賜。

日前牧德已被納入MSCI全球小型成分股，近期股價維持高檔震盪，今天盤中一度來到504元新高點，漲幅逾5%，首度登上500元俱樂部，但隨後獲利了結賣壓出籠，終場收在483.5元，小漲1%，未能站穩500元關卡。

牧德立定「軟板及軟硬結合板AOI」、「半導體AOI」、「PCB硬板智能AOI 4.0」的三箭策略，成果逐步發酵，帶動牧德業績成長，2017年每股盈餘10.86元，大賺1個股本，創歷史新高，加上第四箭掃描式尺寸量測機、第五箭大陸版機台，可望挹注今年營運。

牧德董事長汪光夏表示，「成長是必然，因為五箭都慢慢發酵」，並正向看待今年表現。

展望後續，牧德看好，印刷電路板(PCB)產業進入旺季，軟板、硬板AOI 4.0設備需求強勁，新產品全掃描尺寸量測機業已在3月起開始出貨，牧德在擴大陸資客戶產品的新布局、IC半導體領域的覆晶薄膜（COF）業績有不小斬獲，顯見牧德五箭產品陸續獲市場青睞，營收與獲利成長樂觀看待。（編輯：林沂鋒）1070605

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