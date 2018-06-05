台越音樂聯合公演 台南應用科大促文化交流

台南應用科技大學校長林品章接受中央社記者訪問表示，此次台越聯合公演，學術交流互動良好，不僅可進一步了解越南如何結合應用傳統文化與當代展演，台應科大透過本身已有相關科系，從中交流台越各自文化中已累積的學術經驗。

因應文化部影視及流行音樂產業局發展流行音樂產業，搭配政府新南向政策，由具有舞蹈系、美術系、音樂系和流行音樂學士學程的台南應用科大藝術學院，邀請越南文化部帶領越南國家音樂學院及越南高等舞蹈學院，代表越南音樂與舞蹈來台演出。

林品章說明，配合政府新南向政策，目前台南應用科大已有來自東南亞交換生與在籍生，該校旅館管理學系系主任也是留學泰國的博士，因此與泰國旅館學業界有頻繁交流，每年有不少學生前往泰國實習。此次從越南來訪學者中，有一位音樂學者越南文化部副部長阮清河，同時越南旅遊高等學院院長也隨行來台，因此台南應用科大旅館系學生計畫於11月赴越南交流。

林品章指出，台南應用科大過去背景是五專學制，與現今越南藝術學院學制恰巧有些許雷同，希望透過藝術、旅遊等領域多方交流，進行學術間的民間外交。「台灣對越南接觸真的不多，台灣在科技發展較領先，但以文化來論，各國只有特色無關超越」，他也期待，未來能與越南在學術交流上有更頻繁互動，「這次只是一個開始，期待下次能從台灣出發，赴越南當地做更多文化與教育上的互動」。

台南應用科大藝術學院長張龍雲說明，越南過去是法國殖民地因此在古典音樂、藝術、飲食受西方文化影響的基礎十分扎實。如今越南在跨界與傳統結合的呈現方式已漸趨多元且成熟，也是未來展演市場的趨勢，台南應用科大藉此交流機會，盼能激盪出不一樣的火花，也希望用文化與學術加速台灣新南進政策的進展。（編輯：黃于）1070605