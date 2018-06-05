台越音樂聯合公演 台南應用科大促文化交流

（中央社記者魏紜鈴台南5日電）越南國家音樂學院與台南應用科技大學聯合公演今天下午於台南應用科大乃建堂登場，道地越南舞蹈及音樂精采呈現，加深台越文化藝術交流。
因應文化部影視及流行音樂產業局發展流行音樂產業，搭配政府新南向政策，由具有舞蹈系、美術系、音樂系和流行音樂學士學程的台南應用科大藝術學院，邀請越南文化部帶領越南國家音樂學院及越南高等舞蹈學院，代表越南音樂與舞蹈來台演出。
台南應用科技大學校長林品章接受中央社記者訪問表示，此次台越聯合公演，學術交流互動良好，不僅可進一步了解越南如何結合應用傳統文化與當代展演，台應科大透過本身已有相關科系，從中交流台越各自文化中已累積的學術經驗。
林品章說明，配合政府新南向政策，目前台南應用科大已有來自東南亞交換生與在籍生，該校旅館管理學系系主任也是留學泰國的博士，因此與泰國旅館學業界有頻繁交流，每年有不少學生前往泰國實習。此次從越南來訪學者中，有一位音樂學者越南文化部副部長阮清河，同時越南旅遊高等學院院長也隨行來台，因此台南應用科大旅館系學生計畫於11月赴越南交流。
林品章指出，台南應用科大過去背景是五專學制，與現今越南藝術學院學制恰巧有些許雷同，希望透過藝術、旅遊等領域多方交流，進行學術間的民間外交。「台灣對越南接觸真的不多，台灣在科技發展較領先，但以文化來論，各國只有特色無關超越」，他也期待，未來能與越南在學術交流上有更頻繁互動，「這次只是一個開始，期待下次能從台灣出發，赴越南當地做更多文化與教育上的互動」。
台南應用科大藝術學院長張龍雲說明，越南過去是法國殖民地因此在古典音樂、藝術、飲食受西方文化影響的基礎十分扎實。如今越南在跨界與傳統結合的呈現方式已漸趨多元且成熟，也是未來展演市場的趨勢，台南應用科大藉此交流機會，盼能激盪出不一樣的火花，也希望用文化與學術加速台灣新南進政策的進展。（編輯：黃于）1070605