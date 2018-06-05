不接受道歉 小燈泡父親求法官判處凶嫌死刑

（中央社記者蕭博文台北5日電）高院今天審理小燈泡案，王姓凶嫌鞠躬道歉說「對不起，請你原諒我」，全案將於7月3日宣判。小燈泡父親劉大經庭訊後受訪說不接受道歉，首度明確表示希望法官判王男死刑。

劉大經在最後表示意見時回想起小燈泡遇害當天的場景數度哽咽落淚，他說當天跪倒在地掀開白布，「我看到我的小燈泡，眼睛半開，目光停滯，彷彿在問我發生了什麼事。」

劉大經說，他的生命某部分已隨小燈泡一同死去，在社會沒有能力處理王嫌重返社會再犯風險的情況下，「任何極刑以外的量刑，極可能將社會大眾置於被剝奪下一個無辜生命生命權的風險之上，這對人權不也是一種嚴重的戕害。」