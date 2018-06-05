淡水河口距總統府僅22公里 專家：必須死守

許多民眾好奇，為何淡水河是戎守大台北地區的重要戰略地點。

國軍漢光34號實彈實兵演練進入第2天，負責北部地區，包括淡水河守備任務的第三作戰區關渡指揮部，上午模擬共軍利用氣墊登陸艇自淡水河口進攻，國軍則出動CM11戰車、標槍飛彈車、42迫砲CM22車反擊，成功殲滅在河岸上的共軍現場砲聲隆隆、震撼力十足。

（中央社記者游凱翔台北5日電）關渡指揮部今天在淡水河口實施河防演練，軍事專家及演練將官表示，淡水河是重要戰略地點，距政經中樞僅22公里，若發生戰爭，必須死守、甚至炸毀關渡大橋，阻絕共軍進犯。

關指部指揮官賴榮傑少將表示，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里、至總統府等政經中樞只有22公里，若沒有堅守這道防線，讓共軍兵力長驅而入，後果不堪設想。

他也說，淡水河防只是全班作戰中的其中一環，包括台北港在內也都在作戰計畫中。而河防部隊是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常就必須勤訓、裝備維護。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時指出，台北港、淡水河口是國軍防禦的重要據點，若淡水河遭共軍突襲部隊攻陷，共軍就可透過台北港，將坦克、車輛、裝備運上陸地，後果不堪設想。

鄭繼文表示，共軍近年水上快速運具發展得很快，包括突擊艇、氣墊登陸艇等發展的很快，若發生戰爭，國軍可在淡水河放置水雷、沉積物、障礙物等，阻止共軍通過淡水河。

他也指出，國軍在淡水河口的戰略型態以「守備」為主，並不需要出動快艇等運具在河面反制共軍，不過共軍兵器發展快速，未來都有可能以輕型動力飛行傘、機降方式進犯，建議國防部應改變操演內容，因應新威脅。

此外，由於淡水河淤積嚴重，僅能讓吃水較淺的運具通過，過去漢光演習時，甚至曾假想炸毀關渡大橋，讓炸毀的橋體沉積河道，讓共軍快速艇無法通過。（編輯：楊凱翔）1070605