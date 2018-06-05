台積電後張忠謀時代來臨 劉德音接任董事長

台積電股東會後，隨即召開董事會，推舉劉德音擔任董事長，魏哲家擔任總裁及副董事長。台積電董事會預計明天繼續第2天的議程。

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電董事長張忠謀今天退休，董事會推舉總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，另一總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁及副董事長，台積電後張忠謀時代來臨。

魏哲家為美國耶魯大學電機工程博士，曾任新加坡特許半導體資深副總經理，及台積電南廠區營運副總經理、主流技術事業資深副總經理、業務開發資深副總經理、共同營運長和共同執行長。

張忠謀認為劉德音想得多，安排他擔任董事長，希望能為台積電決策做最後把關；魏哲家則是決策快，由魏哲家擔任總裁，領導經營公司。張忠謀認為兩人個性有很強互補，希望兩人未來能起一加一大於二效果。（編輯：楊玫寧）1070605