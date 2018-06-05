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全國學生舞蹈比賽　新竹縣舞技超群奪4金1銀2銅

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/05 15:37
▲全國學生舞蹈比賽，新竹縣奪下4金1銀2銅優異成績，縣長邱鏡淳(左四)喝采表揚。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.05）
▲全國學生舞蹈比賽，新竹縣奪下4金1銀2銅優異成績，縣長邱鏡淳(左四)喝采表揚。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.05）

新竹縣推廣藝術文化扎根基礎教育，在全國競賽中逐漸展露頭角，106學年度全國學生舞蹈比賽拿到4金1銀2銅佳績，縣長邱鏡淳今（5）日在主管會報上公開表揚，期望在持續播散種子、躍動藝文天賦下，透過國際交流的視野開拓、競賽平台的昂首前進，幫助孩子實現夢想，登峰造極。

106學年度全國學生舞蹈比賽新竹縣拿到的4金包括有：光明國小獲團體甲組現代舞全國第一名、最佳編舞獎；博愛國中獲個人組古典舞全國第一名、最佳編舞獎、最佳舞技獎；上舘國小獲團體甲組古典舞全國第一名；成功國中獲團體乙組民俗舞全國第一名。1銀：竹北高中獲團體乙組民俗舞全國第二名。2銅是：十興國小獲個人組古典舞全國第三名；竹北高中獲團體乙組現代舞全國第三名。


▲博愛國中九年級王淯宣（左四）以｢木蘭辭父征沙場｣舞碼，榮獲國中個人組古典舞全國第一名特優佳績。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.05）

博愛國中九年級王淯宣同學以舞碼｢木蘭辭父征沙場｣，榮獲國中個人組古典舞全國第一名特優佳績，舞功高強，同時獲得舞者夢寐以求的最高殊榮「最佳舞技獎」，獲得保送南區第一志願文華高中舞蹈班；該舞碼由黃詩凱團長編創，獲評審青睞，榮獲「最佳編舞」之最高榮譽獎項，一首舞碼同時獲得三項最高榮譽獎項，實屬不易。

光明國小參賽學生為3-6年級舞蹈社學生共35人，舞碼是利用暑假30小時集訓編排出雛形，舞碼「小魚大海趣」由葉姿慧老師所編創，榮獲「最佳編舞」之最高榮譽獎項。志工家長們陪同孩子練習並協助製作道具，比賽所需大小道具皆由家長們全手工打造，演出時的背景21公尺大海藍布更是出動9位家長全場撐著不動，全國賽共出動了22位家長志工協助才能將最完美的畫面呈現出來。


▲全國學生舞蹈比賽，新竹縣奪下4金1銀2銅優異成績，縣長邱鏡淳(左三)喝采表揚。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.05）

上舘國小以舞碼「火焰靈兒齊飛揚」，展現紅孩兒的靈動氣魄與活力全開的霸氣精神，奪得優等第一名；成功國中舞蹈社從102年創社，把喜歡跳舞的孩子聚在一起，今年獲國中B團體乙組民俗舞優等第一名；在個人賽的項目裡，915林禹彤，在現代舞榮獲全國優等第七名，成績耀眼。十興國小六年善班邱苡甯以舞碼「酒醺劍影舞婆娑」維妙維肖地揣摩醉酒步履不穩的姿態，做出各種兼具美感與難度的動作，榮獲全國優等第三名。

關鍵字學生舞蹈比賽古典舞民俗舞現代舞
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