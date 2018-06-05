前美情報總監：北韓自認核武有成才願會川普

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）前美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）指出，北韓領導人金正恩之所以決定與美國坐下來談，是自認核武計畫已達巨大成就，讓他們不再是談判裡的「可憐蟲」。

彭博（Bloomberg）報導，克萊佩認為，北韓是否已實際擁有發射能成功擊中美國目標、搭載核彈頭洲際彈道飛彈的技術可能已不重要，因為這遠比不上北韓政權藉測試洲際彈道飛彈與更具威力核彈秀肌肉所收到的心理激勵。

克萊佩是歐巴馬政府時任命的國家情報總監，他也常批評現任美國總統川普。克萊佩今天在華府告訴彭博：「他們達到他們自認所需的嚇阻，這肯定與我們為測試及讓武器系統生效所做的不一樣。」