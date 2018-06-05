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中央社

前美情報總監：北韓自認核武有成才願會川普

中央社2018/06/05 14:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）前美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）指出，北韓領導人金正恩之所以決定與美國坐下來談，是自認核武計畫已達巨大成就，讓他們不再是談判裡的「可憐蟲」。

彭博（Bloomberg）報導，克萊佩認為，北韓是否已實際擁有發射能成功擊中美國目標、搭載核彈頭洲際彈道飛彈的技術可能已不重要，因為這遠比不上北韓政權藉測試洲際彈道飛彈與更具威力核彈秀肌肉所收到的心理激勵。

克萊佩是歐巴馬政府時任命的國家情報總監，他也常批評現任美國總統川普。克萊佩今天在華府告訴彭博：「他們達到他們自認所需的嚇阻，這肯定與我們為測試及讓武器系統生效所做的不一樣。」

克萊佩補充說，無論如何「他們現在有足夠自信能走上談判桌，不必如過去總像個乞憐的可憐蟲一般」。

克萊佩曾於任職歐巴馬政府時代為對話而到訪過北韓，他支持川普下週將於新加坡與金正恩面對面會談的決定。到目前為止，克萊佩仍覺得川金會是對北韓的巨大讓步。

美國與北韓都還沒公開確認這次川金歷史性峰會要取得何種成就。克萊佩表示，若在達成正式和平協定上取得進展，有助緩和緊張。

但克萊佩也警告，川普政府「完全非核化」的目標有可能不盡如人意，因為北韓可能要求非核化的定義，應將部署或具搭載核飛彈能力的轟炸機也納入，如此一來將有損美國提供日、南韓的「核保護傘」安全保證，並鼓舞到北韓盟邦中國。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070605

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