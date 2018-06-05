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中央社

不見蔡總統 呂秀蓮：我懷疑她認識我

中央社2018/06/05 14:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北5日電）前副總統呂秀蓮今說，原本覺得台灣總統很辛苦，但看到別的國家，卻覺得「太輕鬆了吧」；至於為何不見總統蔡英文，呂秀蓮說，不需要看，「她根本不認識我、我懷疑她認識我」。

對於未來會不會參選台北市長？呂秀蓮說，她不排除任何可能，她下了很多功夫，文宣也準備好一部分，會陸續發表，「離登記還早嘛」，她不會強求，「台北市民若有福氣，就來鼓勵我選嘛！」

民進黨立委姚文智5月30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

呂秀蓮今天接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，她在過程中，幾度激動捶桌。

她說，原本覺得做台灣的總統很辛苦，但看到其他的國家，「我覺得太輕鬆了吧！國家也小，問題哪裡有人家多」，不只蔡總統，前總統馬英九也一樣，相形之下，很多國家面臨的問題可能更複雜，像中東；歷任的台灣總統太輕鬆了，事情太少，台灣太小，邦交國那麼小，快在地球上消失。

呂秀蓮說，民進黨當權者不要沉緬在權力追逐，依她的判斷，台灣很可能在民進黨執政時淪亡；如果歷史記載，台灣是亡在民進黨執政手裡，她昨天接受媒體專訪時很客氣地說要切腹自殺，但她今天要問「民進黨的公職人員要不要一起切腹自殺？」

蔡總統希望親自拜會，但呂秀蓮昨天已說「相見不如不見」。呂秀蓮今天又說，從蔡總統當民進黨主席到現在有多久，多的是機會，「何必在大家的壓力之下，才說要見我？」

主持人追問呂秀蓮，蔡總統是否試圖聯絡；呂秀蓮說「沒有啊！不需要看啊！因為她（蔡總統）根本不認識我、我懷疑她認識我」；呂秀蓮說「連李登輝也沒有去看過，阿扁也沒有去看過，我算什麼？」

至於是否退黨，呂秀蓮說，她不知道程序上怎麼做，但在心理上，她是「脫黨」，退黨可能是比較程序問題，她心理脫黨，因為民進黨黨魂黨德這幾年蕩然消失。

主持人問她，是否會以無黨籍自居；呂秀蓮說，她已經不在乎了；主持人再問，未來如何稱呼她，呂秀蓮說，她還是有史以來、唯一做過8年副總統的呂秀蓮。

對於是否正式退黨、繳回黨證；呂秀蓮說，「沒告訴我退黨手續」，這個黨證她很珍惜，她還是珍惜與民進黨關係，她沒有傷害黨，沒有號召退黨，她還是珍重兩字。

主持人再問，如果蔡總統用職位交換她不退黨，是否接受；呂秀蓮說，如果可以接受，「老早就靠向她（蔡總統）」。（編輯：李淑華）1070605

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