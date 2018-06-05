傳內湖新館9月揭幕 AIT：目前無規劃

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）媒體報導，美國在台協會（AIT）內湖新館下週落成，美方高層官員可能出席9月舉行的正式揭幕儀式。AIT今天表示，除了6月的落成典禮，目前沒有規劃舉行其他慶祝新館的儀式。

據路透社在美東時間4日發布的獨家報導，AIT新館落成時，美國似乎不太可能派高層官員出席。報導指出，未具名的美國官員表示，AIT內湖新館12日落成典禮，正好碰上美國總統川普（Donald Trump）要在新加坡與北韓領導人金正恩會面，但官員說，AIT新館9月揭幕時，會是美國派出高層官員到台灣參加的另一個機會。