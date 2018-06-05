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百貨停車場擄人劫財 北市警偕業者擬對策

中央社2018/06/05 14:37
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市信義區有百貨公司地下停車場發生女子遭擄劫財案。北市警察局信義分局今天表示，除加強巡邏和路檢勤務強度外，8日將和業者再召開座談會，宣誓共組強化商圈治安網絡。

台北市信義區松壽路一間百貨公司的地下停車場，1日發生王姓女子遭人擄走並劫財案，被害人被犯嫌載往新北市新莊區汽車旅館。

信義分局今天發布新聞稿表示，為強化消費者公共場所安全，2日就主動邀集相關百貨業者召開「強化消費者公共場所安全策略會議」，並由分局長劉鴻烈主持會議，嚴正表達維安決心。

同時，會中也要求業者加強落實保全員對於停車場及出入口的監視器監看任務，若發現可疑情事則應即時通報110；此外，加強業者對公共空間安全管理概念，由保全員定時進行場內綿密巡守，才能提早發現可疑人物並即時處置。

為確保民眾有安心、安全的消費環境，信義分局說，預計於8日下午將與信義區的百貨業者再度召開座談會，宣誓共組「強化商圈治安、守護民眾平安」安全網絡，以有效防制不法。

信義分局今天下午也派員在松壽路一帶執行加強路檢勤務；另由轄下三張犁派出所、警備隊及市警局刑事警察大隊特勤中隊員警，針對周遭強化巡邏密度及重點時段路檢勤務強度，杜絕治安死角。

信義分局提醒，民眾應熟記自我保護方法，像是出門前將前往地點告知親友並保持暢通聯絡，錢財及貴重物品不露白，勿低頭滑手機而忽略周遭危機，以及注意有無可疑人士尾隨和謹慎應對陌生人搭訕等狀況，提高警覺以維護自身安全。（編輯：梁君棣）1070605

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