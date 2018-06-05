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中央社

台日環團攜手 成立國際輻射防護聯盟

中央社2018/06/05 14:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）今天是世界環境日，環保團體綠色消費者基金會今天宣布，將與日本環團共同成立國際公民輻射防護聯盟，監督政府輻射檢測與防護工作。

綠色消費者基金會今天在台大校友會館舉行記者會，宣布將與日本輻射檢測團體攜手成立國際公民輻射防護聯盟，串連台灣國內以及日本等國際民間團體共同關注福島的輻射污染問題。

福島核災後，台灣關注核災食品問題，綠色消費者基金董事長方儉表示，從最近一次極少數的市場抽驗調查可以發現，台灣管制核食都在「打假球」，引進台灣的日本靜岡茶葉已證明含有福島核災核種，經過3次公正抽驗檢測，確認是輻射污染。

方儉指出，只禁止福島、千葉、櫪木、群馬、茨城5縣輸入食品根本不夠，依照輻射防護基本理論，輻射無最低安全劑量原則，任何不必要的輻射都有致癌、突變風險，除非有利大於弊的正常性，否則就沒有引進的必要。

日本輻射檢測團體副理事長青本一政則指出，如果盲目消費日本核災區食品，會使得日本政府與核電業者可以不用負擔賠償責任，更使災民沒有選擇，被迫回到污染的災區。

國際公民輻射聯盟今天也在記者會中提出6項訴求，包含各國政府應公開透明揭露所有的輻射偵測、檢測資訊以及產證明與輻射檢測證明，讓消費者在貨架上能夠識別。

此外，也要求台灣的核食管制應與國際食品輻射檢測一致，應與日本民間具公信力的檢測機構互認合作，減少重複檢測與浪費等。

綠色公民消費者基金會表示，未來國際輻射防護聯盟也將引進國際先進、客觀、公開透明的輻射檢測技術，建立民間輻射檢測實驗室，並監督政府輻射檢測與防護工作。（編輯：陳怡璇／黃于）1070605

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