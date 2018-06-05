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蘇貞昌任內自行車道多長？朱立倫：要問尤清

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/05 15:38
▲民進黨市議員張瑞山今(5)天在市政總質詢市長朱立倫，前縣長蘇貞昌任內自行車道做幾公里？朱立倫四兩撥千金說要問前縣長尤清。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.05）
▲民進黨市議員張瑞山今(5)天在市政總質詢市長朱立倫，前縣長蘇貞昌任內自行車道做幾公里？朱立倫四兩撥千金說要問前縣長尤清。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.05）

新北市長選舉戰火延燒到市議會，國民黨新北市長參選人侯友宜日前砲轟對手蘇貞昌，台北縣長任內自行車道只做了3、5公里，民進黨市議員張瑞山今(5)天在市政總質詢市長朱立倫，要他把數字講清楚。朱立倫四兩撥千金回答，不是他任內，他不知道，會再問問前縣長尤清，交給蘇貞昌時是幾公里？

侯友宜日前出席客家之友會成立大會，隔空開砲指「老縣長的時代已經過去了。」對於蘇貞昌引以為傲的八里左岸政績，侯友宜直言，八里左岸現在的面貌跟以前完全是兩回事，現在新北市河濱公園1380公頃，自行車道200公里，以前可能不到3公里、5公里。蘇貞昌則回擊侯友宜狀況外，任內光二重疏洪道的自行車道就20公里。

張瑞山今天在市政總質詢時，要求朱立倫把數字講清楚，到底蘇貞昌任內興建的自行車道有多長？朱立倫說，那已經是10幾、20年前的事情，不是他任內，他不清楚，現在手上也沒資料。目前新北市自行車道總長為516公里，他不知道前縣長尤清交給蘇貞昌的時候是幾公里，有時間再問問尤清。

張瑞山則拿出新聞資料指出，蘇貞昌在擔任行政院長時表示他為台北縣興建了120公里長的自行車道，絕非侯友宜所說的3、5公里，張瑞山強調，「選舉是一時的，做人是永遠的，話不能亂講。」

關鍵字朱立倫蘇貞昌侯友宜尤清自行車道
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