蘇貞昌任內自行車道多長？朱立倫：要問尤清

新北市長選舉戰火延燒到市議會，國民黨新北市長參選人侯友宜日前砲轟對手蘇貞昌，台北縣長任內自行車道只做了3、5公里，民進黨市議員張瑞山今(5)天在市政總質詢市長朱立倫，要他把數字講清楚。朱立倫四兩撥千金回答，不是他任內，他不知道，會再問問前縣長尤清，交給蘇貞昌時是幾公里？

侯友宜日前出席客家之友會成立大會，隔空開砲指「老縣長的時代已經過去了。」對於蘇貞昌引以為傲的八里左岸政績，侯友宜直言，八里左岸現在的面貌跟以前完全是兩回事，現在新北市河濱公園1380公頃，自行車道200公里，以前可能不到3公里、5公里。蘇貞昌則回擊侯友宜狀況外，任內光二重疏洪道的自行車道就20公里。