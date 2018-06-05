嘉縣今年首例日本腦炎現蹤　衛生局加強宣導做防疫

嘉義縣衛生局通報確診出現今年首例日本腦炎病例，患者為水上鄉55歲男性平日務農，於5月28日因出現發燒、頸部僵硬及意識不清等，至鄰近醫院急診後隨即收治住院及採集檢體送驗並通報，6月3確診為日本腦炎，目前個案於加護病房治療中。衛生局提醒民眾應多注意環境衛生及做好病媒孳生源清除工作，儘量避免於黃昏與黎明時間等，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點的附近活動

衛生局調查個案為獨居，日常活動僅限居住地及農田，住家附近無豬舍、鴿舍及其他禽舍，住家旁無稻田或灌溉溝渠等。衛生局已針對個案住家周圍環境進行病媒蚊調查及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作，環保局亦同步已完成環境噴藥，同時加強住家附近民眾衛教宣導，家中如有嬰幼兒應按時完成疫苗接種(滿15個月第1劑，27個月第2劑)，另鼓勵鄰近住家自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗，以降低感染風險。

衛生局表示，台灣地區日本腦炎的流行季節於每年5至10月，6至7月為流行高峰期。嘉義縣確診個案為全國第5例，其傳染媒介為病媒蚊（三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊），容易孶生於水田、灌溉溝渠、池塘、草地積水、大型容器等，吸血高峰期為黃昏與黎明時分。大部分為無症狀感染，少數人會有發燒、頭痛或嘔吐等腦膜炎症狀，有些人則伴隨意識改變、抽搐、肢體麻痺或性格異常等症狀，更嚴重可能導致精神、神經性後遺症或死亡。

衛生局提醒民眾應多注意環境衛生及做好病媒孳生源清除工作，儘量避免於黃昏與黎明時間等，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點的附近活動；若無法避免，請穿著長袖衣褲，以防蚊蟲叮咬，以降低感染風險。此外，疫苗接種是預防日本腦炎最有效的方法，如家中有尚未完成日本腦炎疫苗接種之適齡幼兒，父母親應儘速帶往轄區衛生所或指定醫療機構完成接種。