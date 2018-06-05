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MSCI納入A股 停牌問題依舊是國際投資人一塊心病

鉅亨網2018/06/05 14:58
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MSCI 本月起將 A 股納入新興市場指數，不過 A 股的「停牌」問題，始終困擾外資投資人。MSCI 總裁承認，這的確是投資人內心一個重要的問題。

國際基金經理人擔心之處在於，一旦個股大規模暫停交易，將無法及時撤出資金。例如，在 2015 年中國股市暴跌期間，有多達 1400 家公司因各種理由停牌，達到整體 A 股數量之半。

MSCI 試圖緩解這種問題，因此規定，如果股票停牌超過 50 天以上，將不符合納入指數的規定。實際上，在上週四基準股市重新平衡之前，MSCI 就剔除了中興通訊等 5 家目前停牌的公司。

MSCI 總裁 Baer Pettit 表示，MSCI 試著制定規則，來緩解這個問題。這是實質上公司能做的，但如果沒有這樣的問題自然會更好。

Pettit 認為，停牌問題始終會是國際投資人內心的一項擔憂，因此解決這個問題非常重要。

根據中國股市規定，上市公司在某些情況下，例如企業重組，可以暫停股市交易 3 個月若有必要也可延長，至最長 5-6 個月。

JPMorgan 資產管理大中華區股票主管 Howard Wang 表示，MSCI 的規定對國外買家的確有幫助，但是停牌的時間可能很長，依然是個值得關注的問題。

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