罕見品種恐龍骸骨拍賣 近7千萬元落槌

（中央社巴黎4日綜合外電報導）一種極為罕見的恐龍骸骨今天在巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）拍賣，以200多萬歐元（約新台幣6890萬元）落槌。

法新社和英國「衛報」（Guardian）報導，科學家認為，2013年在美國懷俄明州（Wyoming）出土的恐龍骸骨，「可能是新品種」的食肉恐龍異特龍。

這副擁有1億5000萬年歷史的恐龍骸骨有70%完好無缺，被一名不知名的法國藝術蒐藏家買下，這位蒐藏家承諾會將購入的恐龍骨骼標本借給博物館。

阿居特（Aguttes）拍賣公司的米科勒（EricMickeler）說，這種身長超過9公尺、高2.6公尺的恐龍生活在侏儸紀時期（Jurassic period）晚期。